Wie viele Friseure braucht Illertissen?

Plus In Illertissen haben derzeit 25 Friseure ein Gewerbe angemeldet. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind das mehr als anderswo. Für manchen Salon ist das haarig.

Die Vöhlinstadt wächst – das gilt auch für die Zahl der in ihr befindlichen Haare. Und die wollen frisiert sein. Waschen, legen, föhnen: Wer einen Haarschnitt braucht, hat in Illertissen die Qual der Wahl. Zahlreiche Friseure bieten ihre Dienste an. So viele, dass im Ort immer wieder darüber gesprochen wird. Alleine fünf Salons sind in der Hauptstraße zu finden. In Illertissen bieten so viele Haarkünstler ihre Dienste an, wie sonst nirgendwo – das ist jedenfalls immer wieder zu hören. Ist Illertissen tatsächlich die heimliche Hauptstadt der Friseure? Was lockt sie in die Stadt? Und: Wie viele sind genug? Eine haarige Spurensuche.

Ganz eindeutig gibt es in Illertissen viele Friseure: Das sagt Dilek Aydin-Kazan, die ihren Salon im Harisch-Haus am Marktplatz betreibt. Erklären kann sich die Friseurin die Ballung ihres Berufsstands nicht. Ihrer Ansicht nach ist es Aufgabe der Stadtverwaltung, hier einzuschreiten. „Ich weiß nicht, wieso das genehmigt wird“, sagt sie mit Blick auf die östliche Hauptstraße, wo sich drei Kollegen fast nebeneinander niedergelassen haben. Das bedeute natürlich eine Konkurrenz. Darüber zu klagen bringe aber nichts, sagt Aydin-Kazan weiter. „Jeder muss zusehen, dass er seinen Laden in Schuss hat und einen guten Service bietet.“ Heutzutage würden die Kunden häufig den Friseur wechseln.

25 Friseure gibt es in Illertissen: Das sind ziemlich viele für eine Kleinstadt

Insgesamt sind es 25. So viele Friseure haben derzeit in Illertissen ein Gewerbe angemeldet, wie der zuständige Mitarbeiter im Illertisser Rathaus auf Nachfrage mitteilt. Dazu gehören Ladengeschäfte, aber auch Friseure, die ihre Dienste daheim oder mobil anbieten. „Das sind schon viele“, lautet das Fazit. Eine ordnungsgemäße Neuanmeldung abzulehnen, komme dennoch nicht infrage. Schon wegen der Berufsfreiheit. „Gleiches Recht für alle“, sagt der Mitarbeiter.

Hat sich vor einem Jahr in Illertissen selbstständig gemacht: Ogzhan Ata spezialisiert sich in seinem Barbershop auf Männerfrisuren und Bärte.

Wie viele Friseure braucht eine Stadt? Diese Frage scheint in Illertissen so manchen zu beschäftigen. Um sie zu beantworten, ist Fachwissen gefragt: Reich daran ist Jürgen Gänsler, der seit 40 Jahren schneidet, föhnt und legt. Seine Familie geht ihrem haarigen Gewerbe in Illertissen seit 123 Jahren nach. Es gebe da so etwas wie eine goldene Regel, sagt Gänsler: Ein Friseur pro 1000 Einwohner, dieses Verhältnis werde in Fachkreisen als ausgewogen angesehen. In Illertissen mit seinen rund 17000 Einwohnern gebe es mit 25 Friseuren daher ein Überangebot. „Früher waren wir fünf, sechs, vielleicht sieben, heute sind es viel mehr“, sagt Gänsler. Ein Nachteil sei das nicht. „Ich sehe das entspannt.“ Er habe treue Stammkunden, außerdem biete ja jeder Kollege seine eigenen Leistungen. In Gänslers Salon werden beispielsweise keine Bärte rasiert. „Da schicke ich die Leute weiter.“ Etwa ein paar Hundert Meter weiter in die östliche Hauptstraße.

Dort hat vor einem Jahr Ogzhan Ata seinen Barbershop eröffnet. Hier werden nur Männer bedient. „Das liegt mir einfach.“ Früher war der Ulmer in einem Salon in Illertissen angestellt. Dann wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit, einige Kunden habe er „mitgenommen“. Und es würden stetig mehr. Auch wenn in Illertissen viele Kollegen die Scheren ansetzen: „Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt Ata selbstbewusst. Bärte lägen derzeit im Trend, und damit auch Barbiere.

„Überall gibt es viele Friseure“, sagt Alexander Tsagarlis.

Allerdings gibt es immer mehr Barbershops, die sich ganz auf Männerhaare spezialisieren. „Da kommt gefühlt einer nach dem Nächsten“, sagt Ulrike Ufken, die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, zu der auch die hiesige Friseurinnung gehört. Sie vermutet, dass viele Friseure lieber ihr eigenes Unternehmen haben wollen, als auf einer Gehaltsliste zu stehen. Sie erhofften sich davon auch finanzielle Vorteile. Ein Meistertitel sei zur Eröffnung des eigenen Ladens nicht unbedingt nötig, für eine Ausnahmebewilligung reichten mitunter mehrere Jahre Berufserfahrung – gerade wenn ein Friseur sich „nur“ um Bärte oder Herrenfrisuren kümmern will. Diese Entwicklung sieht Ufken kritisch. Ihrer Meinung nach ist die Qualität durch den aufgelockerten Meisterzwang „nach unten gegangen“. Dazu komme, dass die Friseure in der Meisterschule lernten, wie man ein Unternehmen betriebswirtschaftlich sinnvoll führt. Ob das mit Preisen von 13 Euro pro Schnitt, wie sie im harten Wettbewerb mancherorts offeriert würden, möglich ist, hält Ufken für fraglich. „Nicht alle können gut rechnen.“ Letztlich sei es am Kunden zu entscheiden, wem er seine Haare anvertraut.

Friseure in Illertissen: Kunden wollen große Auswahl

Das sieht Obermeisterin Barbara Ciannarelli aus Pfuhl ähnlich: „Berufserfahrung ist das Wichtigste.“ Ein langjähriger Geselle könne besser sein, als ein junger Meister. Auch sie hat festgestellt, dass es in Illertissen viele Friseure gibt. Der Markt gebe das aber wohl her. Immerhin kämen auch Kunden aus den umliegenden Orten nach Illertissen. Und die wollten eine Auswahl haben. Das sei so wie bei den Supermärkten, die sich im Gewerbegebiet ballen. „Die haben ja auch fast alle das Gleiche und können trotzdem existieren“, sagt Ciannarelli.

Wer in Illertissen einen Haarschnitt braucht, hat eine große Auswahl.

Geht es nach den Zahlen der Handwerkskammer, könnte Illertissen den Titel „Stadt der Friseure“ mit Stolz tragen: Dort kämen 607 Einwohner auf einen Friseur. Das sind im Verhältnis 1,6 mal mehr als es nach der Eins-zu-1000-Faustregel sein sollten. In anderen Städten sieht das ähnlich aus: In Günzburg liegt der Faktor bei etwa 1,5, in Vöhringen und Krumbach bei 1,4 und in Senden bei 1,2. Illertissen landet in der Rangliste der meisten Friseure pro 1000 Einwohner aber nur auf Rang zwei: Weit davor liegt Weißenhorn mit 1,9. Das bedeutet: Dort sind nahezu doppelt so viele Coiffeure am Werk, wie es Fachkreise als sinnvoll erachten.

Die Kammer bezieht sich allerdings auf ältere Zahlen, seither sind die Städte gewachsen. Rechnet man mit der aktuellen Einwohnerzahl Illertissens nach, stellt sich das Überangebot weniger dramatisch dar: 680 Einwohner kommen auf einen Friseur. Das sind 1,47 mal so viele.

Wettbewerb unter Friseuren: Längst nicht nur in Illertissen

Der Wettbewerb ist ein überregionales Phänomen, sagt Friseurmeister Alexander Tsagarlis, der in einem Salon in der östlichen Hauptstraße in Illertissen arbeitet. „Es gibt überall viel zu viele Friseure, nicht nur hier.“ Früher habe es geheißen, jeder der nichts werde, werde Wirt. Das gelte inzwischen wohl auch für Friseure, sagt er und lacht. 150 Stammkunden brauche ein Selbstständiger, um geschäftlich zu bestehen. „Er muss seine Einnahmen und Ausgaben gut im Blick haben“, sagt Tsagarlis. Auch er kennt die Eins-zu-1000-Regel. „Man muss eben schauen, wie man Leute in den Laden bringt“, sagt Tsagarlis. Er und seine Kollegen setzen auf soziale Medien, um junge Kunden anzusprechen. Neid gebe es mit Blick auf die Konkurrenz in der Vöhlinstadt nicht: „Man gönnt den Kollegen etwas“, sagt Tsagarlis. Und fügt hinzu: „Man will ja kein schlechtes Karma haben.“

Was für so manchen Figaro eine haarige Angelegenheit ist, dürfte die Kunden freuen. Sie haben in Illertissen freie Wahl. Und das immer wieder aufs Neue.

