15.07.2020

Wieder möglich: Aktionen im Museum

In Oberschönenfeld laufen zwei Ausstellungen und ein Ferienprogramm

Der Sommer in Oberschönenfeld steht ganz im Zeichen der Tiere. Gleich zwei Ausstellungen, die noch bis zum 13. September laufen, widmen sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven: „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“ beleuchtet aus kulturhistorischer Sicht das ambivalente Verhältnis zwischen Mensch und Tier. „Tiere!“ zeigt mit Gemälden von Hanne Kroll und Skulpturen von Matthias Hirtreiter künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Thema.

Offene Führungen an festgelegten Tagen finden nun wieder statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist für alle Führungsangebote eine telefonische Voranmeldung mit Angabe der Kontaktdaten zwingend erforderlich. Ab sofort können zu allen Ausstellungen des Museums wieder Führungen für Familien und Erwachsene in Kleingruppen von bis zu fünf Personen gebucht werden. An der beliebten Klosteranlagenführung können bis zu zehn Personen teilnehmen.

Fest steht bereits die Führung für Familien durch die Schau „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“ am Sonntag, 19. Juli, um 11 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr sowie eine Führung für Erwachsene durch „Tiere! Hanne Kroll und Matthias Hirtreiter“ am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr. Bis Ende August ist der Eintritt in die Museen frei, fällig werden aber Kosten für die Führungen.

Auch in den Sommerferien stehen die beiden Ausstellungen im Mittelpunkt. Weil aufgrund der Corona-Beschränkungen noch kein großes Kreativprogramm möglich ist, gibt es in diesem Jahr ein anderes Ferienprogramm. Kleine und große Besucher dürfen sich auf kindgerechte Rundgänge durch „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“ freuen und erfahren in interaktiven Führungen durch die Dauerausstellung „Landleben im Wandel“, welche Rolle Kühe und Schweine auf dem Land spielten. Beide Führungen können für jeweils maximal vier Personen gebucht werden. Wer sich für die Geschichte der Klosteranlage interessiert und wissen will, welche Tiere in Oberschönenfeld einmal lebten, dem sei die „Leiterwagen-Führung“ empfohlen: eine interaktive Entdeckungsreise im Areal für höchstens zehn Personen.

Auch hier ist eine telefonische Voranmeldung für alle Angebote zwingend erforderlich. Führungen jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr sind buchbar für Mittwoch, 29. bis Freitag, 31. Juli, Mittwoch, 5. bis Freitag, 7. August, Mittwoch, 12., Freitag, 14. und Donnerstag, 20. August. Der Eintritt ist frei, die Führungspauschale beträgt 20 Euro.

Information und Anmeldung im Museum Oberschönenfeld, Telefon 08238/3001-0.