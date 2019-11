vor 59 Min.

Wieder wird ein Prinz gesucht!

Die Narrneusia hat Philipp I. gefunden, doch die Laugnataler Faschingskracher sind noch ohne einen Regenten. Ein Überblick über bisherige und anstehende Inthronisationen

Die Neusässer Faschingsgesellschaft Narrneusia ist glücklich: Sie hat auf den letzten Drücker mit Philipp I. einen Prinzen gefunden. Die Laugnataler Faschingskracher in Welden hingegen sind noch „prinzenlos“ in die Saison gestartet. Drei Faschingsgesellschaften im Augsburger Land haben ihre Regenten bereits vorgestellt, die anderen folgen bald:

Die großen Akteure der Filmwelt prägten die Show der Narrneusia in der vergangenen Saison. Im bevorstehenden Fasching 2019/20 tritt die Showtanzgruppe eine Zeitreise an unter dem Motto „Sound of Music – 100 Jahre Musikgeschichte“. Los geht es mit Musik aus den goldenen 20ern und 30ern, doch es wird genauso getanzt zu Jailhouse-Rock der 50er-Jahre oder Hip-Hop der 90er. An der Seite von Prinzessin Nathalie I. ist Prinz Philipp I. Der Augsburger ist von Beruf Tanzlehrer und daher für diese Rolle gut vorbereitet.

Der Carnevals-Club Deubach, CCD Deubachia präsentierte in der Hubertusklause seine Prinzenpaare für die neue Faschingssaison. Für Prinzessin Veronika I. und Prinz Andreas IV. geht dabei ein Traum in Erfüllung. Die beiden sind auch privat ein Paar. Bei der Vorstellung wurden sie per Videobotschaft zugeschaltet. Sie tanken nämlich noch Kraft im Urlaub auf Costa Rica für die kommende Saison. Die Suche nach einem Prinzenpaar habe sich bei der Deubachia recht einfach gestaltet, sagt Hofmarschallin Ramona Lipp.

Die Faschingsfreunde aus Welden haben das Geheimnis gelüftet: Barbara II. (Wiedemann) aus Wörleschwang ist die neue Faschingsprinzessin. Die 23-Jährige ist seit vier Jahren bei der fröhlichen Truppe dabei. Doch einen Haken gibt es an der Geschichte: Der Prinz fehlt. Noch haben die Faschingskracher keinen geeigneten Kandidaten gefunden. Grund dafür sei auch, dass man eine Menge Zeit brauche, um das Amt auszufüllen. Noch geben die Faschingsfreunde die Hoffnung aber nicht auf, einen tanzfreudigen Mann zu finden.

In Zusmarshausen stand das Prinzenpaar der kommenden Saison beim Auftakt auf dem Rathausplatz noch nicht fest. Wie immer wollen die Faschingsfreunde das Geheimnis erst später lüften.

Die Gersthofer Faschingsfreunde wollen ihr Prinzenpaar am Samstag vorstellen. " Weiteres auf den Seiten 3, 6 und 7.

