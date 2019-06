vor 38 Min.

Wiedersehen mit viel Musik im Gepäck

Meitinger besuchen ihre Partnerstadt Pouzauges. SGL-Kapelle ist dabei

Pouzauges ist heute eine Gemeinde mit hoher Lebensqualität. Dies erzählte Michelle Devanne, Bürgermeisterin der Meitinger Partnerstadt, den 59 Meitingern, die sich am verlängerten Pfingstwochenende auf den Weg nach Frankreich gemacht hatten. Unter ihnen waren auch Musiker der SGL-Kapelle und des Jugendblasorchesters. Für die einen war es ein Wiedersehen mit alten Freunden, für die anderen ein erstes Kennenlernen der französischen Kleinstadt in der Vendée. Auch Bürgermeister Michael Higl und seine Stellvertreterin Claudia Riemensperger waren mit von der Partie.

Bei einer gemeinsamen Stadtrundfahrt brachte Michelle Devanne den Gästen die moderne Stadt mit ihrer wechselvollen Geschichte nahe, in der sich Handel und Gewerbe in den vergangenen Jahren stark entwickelt haben. Neue Wohngebiete, ein Kulturzentrum und ein grüner Gürtel um die Stadt prägen das heutige Pouzauges.

Finster dreinschauende Wikinger, Gladiatorenkämpfe wie im alten Rom, tanzende Raubvögel und noch einige Attraktionen mehr standen für die Meitinger Gäste am Pfingstsonntag im historischen Themenpark „Puy du Fou“ auf dem Programm. Höhepunkt des Tages aber war eine imposante Musik- und Lichtershow auf einem künstlichen See am Abend.

Mit ihrer Blasmusik erfreuten die mitgereisten Musiker an beiden Tagen nicht nur die französischen Gastfamilien, sondern bei einem Standkonzert auch die Bewohner des Pouzauger Altenheims Résidence Les Collines und der Behinderteneinrichtung La Borderie. Letztere pflegt mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk Kloster Holzen und dessen Außenwohngruppe in Meitingen bereits seit vielen Jahren enge Kontakte.

Nicht leicht fiel allen nach einem letzten gemeinsamen Abendessen mit Musik und traditionellem Brioche-Tanz am Pfingstmontagabend der Abschied von den Freunden. Aber die nächsten Treffen sind bereits in Planung. Nächstes Jahr ist ein gemeinsames Komiteetreffen in Frankreich geplant; 2021 werden Bürger aus Pouzauges in Meitingen erwartet, 2023 steht dann die Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft in Pouzauges an.

Auf der Hinfahrt besichtigte die Meitinger Reisegruppe in Saumur noch die Sekt- und Weinkellerei Ackerman, auf der Rückfahrt machte man an der Gedenkstätte an den Ersten Weltkrieg in Verdun Halt. „Die Gruppe der Teilnehmer war dieses Mal ganz bunt gemischt“, freute sich Organisatorin Andrea Gärtner vom Vorstandsteam des Partnerschaftskomitees. „Von fünf bis über 80 Jahren war jedes Alter vertreten.“ (stäm)

