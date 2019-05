00:32 Uhr

Wiener Flair in Dinkelscherben

Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria singen beim Liederabend zum Reischenauer Markstoi österreichische Klassiker

Wem der Mai bisher zu garstig war, der hatte zumindest am Samstagabend in Dinkelscherben die Gelegenheit, der Kälte und dem Regen zu entfliehen. Einen „Frühling in Wien“ gab es da im Rathaussaal zu erleben, ganz wie er im gleichnamigen Lied von Franz Grothe besungen wird.

Eingeladen hatten Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria, den Muttertags-Vorabend mit Liedern aus Wien zu begehen. Ihr Konzert war Teil des diesjährigen Reischenauer Markstois. Der Saal war gut gefüllt. Brigitte Thoma ist als Gesangs- und Klavierlehrerin der Dinkelscherber Streicherschule wohl bekannt. Sie hatte zahlreiche Opernengagements in Passau, Coburg, Osnabrück und Kiel. Die an der Theater-Akademie August Everding gesanglich ausgebildete Anna-Maria Thoma wiederum ist Trägerin des Bayerischen Kunstförderpreises 2014. Zusammen entführten sie ihr Publikum in die Donaumetropole mit Liedern von Robert Stolz, Johann Strauß, Ralph Benatzky, Ralph Maria Siegel, Josef Strauß und anderen Wiener Komponisten. War der Ausflug in der ersten Hälfte vor allem ein akustischer Genuss, wurden in der Pause auch noch andere Sinne angesprochen:

Jeder Besucher erhielt ein Glas Weißwein zur Verkostung, der im Eintrittspreis enthalten war. Heiter beschwingt ging es dann in die zweite Runde, in der der kongenial am Flügel begleitende Matthias Hammerschmidt sein zweites Instrumental-Intermezzo beitragen konnte. Weil er bis dahin nur Stücke im Dreiviertel-Takt gespielt hat, gab es nun zur Abwechslung die Zepperl-Polka von Johann Strauß, die sich perfekt ins musikalische Gesamtarrangement des Abends fügte. Zum Finale dieser harmonischen und hoch-virtuosen Reise ins Nachbarland brachten die beiden Sängerinnen wieder stilechte Lieder im Dreiviertel-Takt zu Gehör.

Die Zuschauer jubelten im Stehen und ließen die drei Interpreten erst nach drei Zugaben von der Bühne, den Wiener Frühling trugen sie im Herzen nach Hause. (mick)

