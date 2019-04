19:37 Uhr

Wilde Frauenkräuter und starke Männerpflanzen

Der Verein Naturpark Westliche Wälder informiert über Heilmittel für so manche Alltags-Wehwehchen. Viele Pflanzen wachsen auch im Augsburger Land.

Die Natur bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um so manches Alltags-Wehwehchen zu lindern oder zu heilen. Doch viele Menschen kennen die Pflanzen aus der Freiluft-Apotheke kaum und wissen gar nicht, was für wertvolle Pflanzen auch hier in der Region wachsen. Der Verein Naturpark Westliche Wälder bietet daher interessante Veranstaltungen zu diesem Thema an. Folgende Termine sind im Mai geplant.

Weißdorn – das Herz-Ass: Am Freitag, 3. Mai, steht der Weißdorn im Mittelpunkt. Dieser ist als Arzneipflanze für das Jahr 2019 ausgewählt worden. Die Teilnehmer erfahren die Wirkungsweise der Pflanzenteile für das Herz und lernen die Verarbeitung und die Darreichungsform des Gewächses kennen. Dabei wird auch eine Weißdorntinktur hergestellt.

Die Naturaktion startet um 17 Uhr am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld und endet dort um 18.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08238-300132 oder mail (wiebe@naturpark-augsburg.de) unbedingt erforderlich. Der Kostenbeitrag von sechs Euro pro Person und Materialkosten nach Bedarf ist vor Ort zu zahlen. Die Teilnehmer sollten ein leeres Marmeladenglas mitbringen.

Wild(e) Frauenkräuter – starke Männerpflanzen: Die Brennnessel wurde schon im Altertum als Anti-Aging-Mittel eingesetzt. Wegen ihrer „brennenden Kraft“ galt sie nicht nur als Medizin, sondern auch als Aphrodisiakum. Oregano, genannt das „Kräutlein Wohlgemut“, diente zur besseren Verdauung. Diese und andere Kräuter aus der Natur werden in der Veranstaltung des Naturpark-Hauses Oberschönenfeld am Samstag, 11. Mai, von der Kräuterpädagogin und Heilpraktikerin Sieglinde Bobinger-Widmann erklärt, um die eigene, persönliche „Vital-Mischung“ zu finden. Anmeldung ist unbedingt erforderlich

Die zweistündige Naturbegehung startet um 14 Uhr am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld und kostet 17 Euro Person. Der Beitrag ist vor Ort zu zahlen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08238/300-132 bis spätestens Donnerstag, 9. Mai, unbedingt erforderlich.

Wildbienenhotels und die Blumenwiese: Für Familien findet am Samstag, 11. Mai, eine dreistündige Naturaktion zum Thema Wildbienen statt. Gemeinsam mit der Gebietsbetreuerin Annika Sezi kann man ein Heim für die kleinen tierischen Helfer bauen. Direkt an der Blumenwiese erfahren die Teilnehmer warum diese Lebewesen so unverzichtbar sind, was man für sie tun kann und wie die Bienenweide gepflegt wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Gessertshausen-Dietkirch, Kirchplatz 1. Die Kosten von zehn Euro für Material sind vor Ort zu zahlen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter E-Mail: sezi@naturpark-augsburg.de bis Mittwoch, 8. Mai, unbedingt erforderlich.