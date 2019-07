vor 18 Min.

Wildkräuter im Augsburger Land bereichern die Speisen

Exklusiv Philip Kunisch informiert bei einer Führung in Emersacker, was die Wiesen alles zu bieten haben. Sie sind eine Nährstoffquelle und natürliche Apotheke.

Von Siegfried P. Rupprecht

Gleich zu Beginn machte Philip Kunisch der rund 20-köpfigen Gruppe den Permakultur-Garten des Biohofs Hesch in Emersacker unmissverständlich klar: „Die meisten unserer heimischen Wildkräuter sind essbar und hervorragende Nährstofflieferanten.“ Nur wir hätten den Bezug dazu verloren, bedauerte der Gesundheitsberater und Lebensmitteltechnologe. Dabei strotzen diese Vertreter der Wildpflanzen nur so vor Vitalstoffen.

„Aus jeder ernährungsphysiologischen Betrachtungsweise sind die Kräuter der absolute Gewinn für die Gesundheit, sowohl auf körperlicher wie auch auf psychischer Ebene“, sagte der 27-Jährige. Wildkräuter seien eine Nährstoffquelle und zugleich eine natürliche Apotheke. „Sie warten nur darauf in den Speiseplan integriert zu werden, um ihre Power auf den Menschen zu übertragen.“

Stress, Schlafstörungen und Magen-Darm-Probleme

Philip Kunisch erklärte bei der von der Regionalentwicklung Augsburg Land West (Real West) organisierten Wildkräuter-Führung auch, warum diese Pflanzen heutzutage so wichtig seien: „Wir leben in herausfordernden Zeiten. Wir nehmen unzählige künstliche Stoffe zu uns, auf die unser Körper gar nicht eingestellt ist.“ Hinzu komme die herbizidbelastete Nahrung aus der konventionellen Landwirtschaft. Das alles decke unseren Körper nicht ausreichend mit Nährstoffen ab. „Viele Menschen sind in diesem Hamsterrad gefangen“, meinte er. „Sie klagen über Stress, Schlafstörungen und Magen-Darm-Probleme.“

Dabei sei alles so einfach. Die Wildkräuter seien nicht umsonst die Hauptnahrungsquelle unserer Vorfahren gewesen, verdeutlichte er. „In der ganzheitlichen Ernährungsberatung sind sie ein fester Bestandteil.“ Und das Positive: „Sie wachsen direkt vor unserer Haustür, an Wegesränder, zum Nulltarif.“ Aufmunternd blickte er in die Runde: Wir alle seien auf der Suche nach Glückseligkeit. „Wildkräuter tragen dazu bei“, bilanzierte er.

Seine Liebe und Nähe zur Natur neu entdeckt

Schnell wurde deutlich, dass Philip Kunisch großen Wert auf Ernährung, Gesundheit und bewusste Lebensführung legt. Als Wildkräuterexperte und Wahrheitssucher hat er seine Liebe und Nähe zur Natur neu entdeckt. Unter diesem Aspekt lernten die Gruppe zahlreiche essbare Vertreter der Wildpflanzen kennen. Mehr noch: Sie erfuhren wichtige Informationen über ihre Inhaltsstoffe und Hauptanwendungsgebiete. Dabei entpuppten sich der Garten und die angrenzenden Wege des Biohofs Hesch als guter Ausgangspunkt.

Als erstes verwies Kunisch auf die Taglilien. Ihre Knospen und Blüten seien in der Küche vielseitig verwendbar. „Sie sind supersüß“, urteilte er und schob sich eine Blüte in den Mund. „Ihre Leichtigkeit überträgt sich gleichsam auf den Körper.“ Bei der Brombeere seien nicht nur die Früchte essbar und heilkräftig. Weicher Brombeeraustrieb eigne sich als Zutat für Salate, Wildgemüse, Kräuterquark oder Wildspinat. „Er enthält entzündungshemmende Stoffe.“ Als ein sehr aromatisches Gewürzkraut bezeichnete Kunisch Dost. Die Pflanze sei ebenso ein Heilkraut und nah verwandt mit dem beliebten Majoran. Wieder bückte er sich und kostete. Einige Teilnehmer ahmten ihn nach, etliche nahmen einen Nachschlag.

Gegen Depressionen und als Würze für Tee

Ebenfalls als Heilkraut finde der Ehrenpreis Verwendung, vor allem bei Husten oder chronischen Hautleiden, „beispielsweise bei Fußpilz“, so der Wildkräuter-Experte. Als mächtige Heilpflanze bezeichnete er das Mädesüß. Es weise schweiß- und harntreibende Eigenschaften auf, darüber hinaus Säureverbindungen, die ähnlich wie Aspirin wirken. Eine Art Glückshormone stoße dagegen nach Kunischs Ansicht der Weiße Gänsefuß aus. Bei der Silberweide könne man die jung treibenden Blätter knabbern oder in kleinen Mengen als Salatbeigabe nutzen. Johanneskraut wirke gegen Depressionen und könne unter anderem als Würze für Tee verwendet werden.

Der Lebensmitteltechnologe teilte aber auch mit zu, dass es keinen perfekten Ernährungsplan für jeden Einzelnen gebe. Jeder habe aber das Gefühl, was gut tue. „Vertraue auf die innere Stimme“, riet Kunisch den Teilnehmern, die sich wissbegierig und etliche zugleich gut informiert zeigten. Er forderte sie auf, verstärkt auf Wildkräuter zu setzen. Das sei ein „wahnsinnig großer Gewinn für jeden Einzelnen“.

