Windböe bringt in Langweid-Foret eine Radlerin zum Sturz

Eine 53-Jährige muss nach ihrem Sturz vom Rad in Langweid-Foret mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Eine Windböe hat am Montag in Langweid-Foret eine Radfahrerin so sehr irritiert, dass sie stürzte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die 53-Jährige radelte nach Auskunft der Polizei gegen 18.15 Uhr auf der Parkstraße. Plötzlich erfasste eine Böe ihre Einkaufstüte, die am Lenker hing und wirbelte sie umher. Als sie die Tüte wieder nach unten drücken wollte, verdrehte sie ihren Lenker und stürzte. Sie zog sich eine Platzwunde hinter dem linken Ohr und Prellungen an der linken Körperhälfte zu. Die 53-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert. (thia)