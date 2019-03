vor 50 Min.

Winterdienst mit Hindernissen und wüsten Beleidigungen

Wenn auf beiden Seiten der Straße Autos parken, wie hier in der Dresdner Straße in Diedorf, kann es für den Winterdienst schon mal eng werden.

Bei Schneefall hatten die Bauhofmitarbeiter in Diedorf und Neusäß nicht nur mit dem Schnee zu tun. Viel Ärger gab es ausgerechnet mit den Anwohnern.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Dieser Vorfall hatte es bis in den Polizeibericht geschafft: Weil einem Anwohner die Art und Weise nicht gefiel, wie ein Bauhofmitarbeiter den Schnee wegräumte, forderte er diesen auf, den Führerstand seines Wagens zu verlassen, um sich schlagen zu lassen.

Das rabiate Vorgehen scheint kein Einzelfall zu sein: Auch der Leiter des Bauhofs in Neusäß, Josef Zill, berichtet davon, dass ein „äußerst rabiates Vorgehen“ von Anwohnern in diesem Winter stark zugenommen habe. Teilweise gingen die Bürger angesichts der Schneeräumfahrzeuge gar nicht mehr zur Seite und erschwerten somit die notwendigen Arbeiten. Von täglichen, teilweise höchst unflätigen und bösartigen Beschwerdeanrufen oder -mails ganz zu schweigen.

Beschwerden wegen zugeschobener Einfahrten

Eine Entwicklung, die man auch in Diedorf kennt. So habe es in diesem Winter zahlreiche Anrufe mit Beschwerden wegen zugeschobener Einfahrten gegeben. „Wir haben unser Möglichstes getan, um dies zu verhindern“, erklärt der Bauhofleiter. Die erbosten Anrufe hatte Sekretärin Nicole Karn entgegengenommen, die die Anrufe mit viel Geduld beantwortet habe. Es sei halt für die Räumfahrzeuge nicht immer leicht, alle Hindernisse zu umfahren, so Günther Nachtrub.

Sein Kollege Josef Zill aus Neusäß ergänzt: Auch das oft gedankenlose Parken vor dem Haus habe in diesem Winter zugenommen, vor allem in ohnehin engen Straße des Beethoven-Viertels oder in Steppach. Hier sei es auch passiert, dass nach nächtlichen Schneefällen der „Schneepflug einfach zwischen den parkenden Fahrzeugen festgesteckt ist“, so der Bauhofleiter.

Dabei war der Winter im Durchschnitt weder in Bezug auf Schneemenge nach auf Temperaturen besonders streng gewesen, sagt Josef Zill weiter. Zunächst hätte der Winter 2018/19 noch recht ruhig angefangen, bilanziert auch Bauhofleiter Günther Nachtrub. In Diedorf waren in den kritischen Nächten ab drei Uhr nachts bereits sieben Bauhofmitarbeiter mit zwei Unimogs, einem Fendt-Traktor und einem Kleintraktor für Gehwege unterwegs. Weiter sorgten Fußtrupps durch Schneeräumen und Streuen auf den Gehwegen und bei den Kindergärten für ein unfallfreies Begehen. Zunächst würden in der Marktgemeinde stets die wichtigsten Verkehrsstraßen, vor allem jene mit Buslinien, geräumt und gestreut, es folgen Bergstrecken und Wohnstraßen, schlussendlich folgen Feldwege und Schotterstraßen, erklärt Nachtrub.

Auch die Radwege von Schnee und Eis befreien

In Neusäß soll möglicherweise ein weiterer Aspekt hinzukommen: In größerer Runde wird vor dem nächsten Winter besprochen werden, ob und in welcher Reihenfolge auch die wichtigsten Radwege vordringlich von Schnee und Eis befreit werden sollen, hatte Stadtbaumeister Dietmar Krenz auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses angekündigt.

Einen Wunsch für die nächste Wintersaison hat Günther Nachtrub aus Diedorf bereits jetzt an die Bevölkerung. Er bittet um mehr Verständnis für die nicht immer ganz einfach zu erfüllenden Winterpflichten des Bauhofs. Und Josef Zill sagt, früher seien die Bürger froh gewesen, wenn die Räumfahrzeuge kamen. Jetzt meine jeder, seine Rechte zu kennen, und wolle diese auf Biegen und Brechen durchsetzen. Dabei hat der Bürger auch eigene Verpflichtungen: Das Räumen der Gehwege in Neusäß und Diedorf ist reine Anliegersache.

Ob der Winter nun nach seinem neuerlichen kurzen Gastspiel am gestrigen Montag tatsächlich vorbei sei? „Schwer zu sagen“, meint Günther Nachtrub. Mehr als solch kleinere Schneefälle erwartet er aber nicht mehr. Seine Mitarbeiter hätten jetzt mit dem Herrichten der Grünflächen begonnen. So ist das auch in Neusäß: Die Staudenbeete wurden bereits hergerichtet für die neue Saison sowie Obstbäume geschnitten. „Wenn es wärmer wird, werden die Blüten richtig loslegen“, ist sich Josef Zill sicher.

