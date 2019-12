vor 52 Min.

Wintermärchen Gersthofen 2019: Termine, Öffnungszeiten

Gersthofer Wintermärchen 2019: Hier erfahren Sie alles über Termine und Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes im Kreis Augsburg.

Der Weihnachtsmarkt in Gersthofen läuft noch bis zum 29. Dezember. Die Stände laden zum Flanieren, Schlemmen und Kaufen ein. In dieser Übersicht finden Sie alle Informationen zum Gersthofer Wintermärchen – inklusive Infos zu Öffnungszeiten, Programm und Terminen.

Gersthofer Wintermärchen 2019 - Weihnachtsmarkt im Kreis Augsburg

Das Wintermärchen in Gersthofen startete am 28. November 2019. An diesem Tag ließ sich der Weihnachtsmarkt bis 21 Uhr besuchen.

Weihnachtsmarkt in Gersthofen 2019: Öffnungszeiten und Termine

Nach der Eröffnung am 28. November läuft der Weihnachtsmarkt über einen Monat lang bis zum 29. Dezember. Er hat in jeder Woche von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Hier eine Übersicht über die Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag: 16 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 14 bis 21 Uhr

Am 24. und am 25. Dezember - also an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag - war der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Weihnachtsmarkt in Gersthofen mit Eislaufbahn

Zusätzlich ist vom 22. November bis zum 6. Januar jeden Tag von 11 bis 21 Uhr die Eislaufbahn geöffnet, wie es von der Stadt heißt. Dabei können Besucher an Hütten auch Essen und Getränke kaufen.

Am 22. November haben die Vereine und Organisationen in Gersthofen außerdem zu einem Basar eingeladen. Die Erlöse kommen der Gersthofer Stiftung Hilfe in Not zugute.

Der Weihnachtsmarkt in Gersthofen lässt sich über einen Monat lang besuchen. Falls Sie sich trotzdem noch für weitere Märkte interessieren, bekommen Sie hier einen Überblick: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

