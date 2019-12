vor 9 Min.

Wintershow der Turner führt um die Welt

Abteilung des TSV Gersthofen begeistert mit ihren vielseitigen Darbietungen

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm zauberte die Turnabteilung des TSV Gersthofen auf die Bühne der voll besetzten Turnhalle in der Sportallee. Nach einem lautstarken und stimmungsvollen Einzug des Spielmannszugs eröffnete die Abteilungsleiterin Ingrid Ziessow mit einem Streifzug durch die Arbeit der Übungsleiter das Bühnenschauturnen. Danach moderierte Simon Drüssler die Veranstaltung.

Das Programm war sowohl mit turnerischen als auch tänzerischen Höhepunkten besetzt: Einen schwungvollen Anfang machten die Dance Kids unter der Leitung von Marita Rau sowie die Zumba-Gruppe mit ihren fetzigen und schweißtreibenden „Moves“. Der nächste Programmpunkt entführte die Zuschauer in den Zoo. Jennifer Grußler, Alina und Benita Jakob zeigten, dass die Kinder in ihrer Turnstunde keinen Affenzirkus machen, sondern Geräteturnen sowie Krafttraining bereits in jungen Jahren lernen.

Nächster Stopp: Amerika. Die Cowgirls, besser bekannt als die Dienstagsgruppe in der Mozartschule, brachten Westernstimmung in die Halle. Die Cowgirls unter der Leitung von Joleen Stoy, Silvia Hiller und Simone Schmidbauer entlockten dem Moderator ein lautstarkes „Yehaaa“ und den Zuschauern einen begeisterten Applaus!

Danach wurde es ziemlich kühl auf der Bühne, da die „Coolen Jungs“ die Bühne rockten. Unter der Leitung von Ingrid Ziessow zeigten die Nachwuchsturner eine beachtliche Leistung. Die Gruppe wird von Tim Dressmann und Raphael Schuster beim Training unterstützt.

Mit „Aloha“ sowie bunten Baströckchen versprachen Jennifer Grußler, Alina und Benita Jakob den Zuschauern dann eine bunte Mischung aus Tanz und turnerischem Können. Beim Dance Battle unter der Leitung von Eric Kalch und Sonja Stucke lieferten sich die Turner-Mädels einen kontrastreichen Tanzwettkampf mit ruhiger Ballettmusik und wuchtigen Rap-Beats.

Die Piratinnen der Dienstagsgruppe unter der Leitung von Verena Nitsche, Maja Wimmer und Selina Gaipl brachten höchste Turnkunst auf die TSV-Bühne. Mit hervorragenden Leistungen aus den Landkreismeisterschaften gestärkt, zeigten die Leistungsturner des TSV Gersthofen einen Einblick in ihr Training an Boden, Barren und Seitpferd. Nach Afrika wurden die Zuschauer von der Wettkampfgruppe der Leistungsturner-Mädels unter der Leitung von Vanessa Bland und Bianca Fuchs entführt. Nach Irland ging’s mit der Mädchengruppe von Erich Kalch und Sonja Stucke.

Als besonderen Programmpunkt zauberten die Happy Boogie Dancers Rock-’n’-Roll-Schwung in die TSV-Turnhalle. „Gefangen im Eis“ hieß der letzte Programmpunkt der Tanzgruppe „Forever Flair“. Die Mädels heizten den Zuschauern nochmals ganz schön ein, bevor alle Beteiligten des bunten Nachmittags mit Luftballons die TSV-Bühne füllten. (AL)

