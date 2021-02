vor 2 Min.

Wintersportler im Augsburger Land sind im Glück

Plus Der Schnee und die Sonne locken die Menschen im Augsburger Land trotz Kälte ins Freie. Wintersportler freuen sich auf das traumhafte Wochenende, vor allem die Langläufer.

Von Marco Keitel

Die Sonne strahlt vom fast wolkenlosen Himmel, dennoch ist es minus sechs Grad kalt. Autos säumen in Zusmarshausen-Wollbach am Freitagnachmittag beide Seiten des schmalen Pfingstbergwegs. Hier beginnt die etwa sieben Kilometer lange Loipe, die Stefan Krebs mit einem selbst gebauten Spurgerät gezogen hat.

Auf den ersten Blick sieht man: ein gutes Dutzend Langläuferinnen und -läufer sind unterwegs. Sie genießen beim Sport das Panorama aus Hügeln und Nadelbäumen. Manche tragen schwere Skijacken, andere nur ganz dünne Funktionskleidung. Neben der Loipe, auf dem geteerten Pfingstbergweg, sind einige Spaziergänger unterwegs.

Ein Tipp gegen die Kälte? Nicht zu lange stehen bleiben

Georg Thumann gehört zu den Hobbysportlern, die sich warm eingepackt haben. Die Kälte macht ihm beim Langlauf ohnehin nichts aus - solange er in Bewegung bleibt: "Wenn man mal im Marschieren ist, geht's, man darf halt bloß nicht zu lange stehen bleiben", sagt der Zusmarshauser. Langlauf sieht er nicht als Leistungssport, sondern als Möglichkeit, die Natur zu genießen. Anderthalb Stunden lässt er sich am Freitag für die rund sieben Kilometer Zeit. "Aber ich hab getrödelt, ich hätte das Ganze auch in einer Stunde schaffen können", sagt Thumann.

Auch wenn viel los ist, hat man auf der sieben Kilometer langen Loipe im "kleinen Wollbachgletscher" meistens seine Ruhe. Bild: Marcus Merk

Sabrina Paschkewitz achtet eher darauf, nicht zu warm angezogen zu sein: "Beim Langlaufen wird's warm, da braucht man sich nicht dick anzuziehen." Die Rennradfahrerin aus Horgau nutzt die Loipe auch als Vorbereitung auf die Sommersaison. "Das ist ein super Ausgleich", sagt Paschkewitz. Eines tragen am Freitag fast alle, die auf der Loipe unterwegs sind: eine Sonnenbrille. Die sei extrem wichtig, wegen der Sonne, die vom Schnee reflektiert wird, und wegen des Windes, sagt die Horgauerin.

Einige werfen nach einer Stunde auf der Loipe des "kleinen Wollbachgletschers", wie das Gebiet scherzhaft genannt wird, noch einen Geldschein in einen grünen Becher, der an einer Holzstange befestigt ist, nachdem sie ihre Ski im Kofferraum verstaut haben. Sie zeigen sich bei Stefan Krebs erkenntlich, der an manchen Tagen mehrmals mit dem Schneemobil unterwegs ist, um die Spur in Schuss zu halten.

Nicht nur in Wollbach, sondern auch sonst sieht man in diesem Winter Langläufer. Herbert Kallenbach ist eigentlich begeisterter Alpinskifahrer, doch in diesem Winter steigt er als Alternative auf die schmalen Bretter um. Am liebsten fährt er gleich von der Haustür weg. "Das sind ja traumhafte Verhältnisse, das muss man ausnützen", freut sich der Zusamzeller. Mit einem Freund war Kallenbach in dieser Woche auf dem Höhenzug von Zusamzell nach Hegnenbach unterwegs. Die beiden Männer haben ihre Spur selbst gezogen. Die Minustemperaturen machen den Sportlern nichts aus. Bei dem schönen Sonnenschein lasse sich das gut aushalten am Nachmittag. An diesem Wochenende möchte Kallenbach gerne nach Wollbach zur Loipe fahren. Er denkt allerdings, dass es dort wie vor zwei Wochen ganz schön voll werden könnte.

Ausrüstung für Gymnastik zu Hause und Wintersport im Freien ist gefragt

Dass Langlauf läuft, merkt auch Philipp Krebs von Sport Krebs in Zusmarshausen: "Viel geht gerade nicht, aber die Leute fragen viel nach Langlauf", fasst er das aktuelle Geschäft zusammen. Außerdem bestellen einige Schneeschuhe zur Abholung. Für die nächsten Tage erwartet Krebs steigende Verkaufszahlen bei den Schlittschuhen, vor allem falls der Rothsee vollends zufriere und einige Tage gefroren bleibe. Alpinski, normalerweise Jahr um Jahr Wintersport-Verkaufsschlager Nummer eins, gehe diesen Winter kaum. Nach Skiern und Zubehör fragen laut dem Sportartikelhändler nur einige Schnäppchenjäger, die schon mit Blick auf die nächsten Saisons einkaufen.

Weniger anstrengend, aber aktuell genauso beliebt wie Langlauf ist das Schlittenfahren. Karl-Hans Pfleger von Spiel und Freizeit in Gersthofen sagt: "Schlitten werden seit Dezember richtig gut nachgefragt." Sein Laden bietet sie zur Abholung und im Online-Handel mit Versand an. Einige Modelle sind bei Spiel und Freizeit schon ausverkauft. Ein Klassiker steht besonders hoch im Kurs: "Auffällig war heuer die Nachfrage nach Holzrodeln", sagt Pfleger.

Bei Baur-Vereinssport in Gersthofen decken sich Sportbegeisterte derzeit vor allem mit Ausrüstung für die Trainingseinheit in den eigenen vier Wänden ein. Kleine Hanteln, Hula-Hoop-Reifen und Gymnastik-Matten verkaufe sie gerade häufiger als sonst, sagt Sabine Baur. Auch ihre Kunden zieht es trotz Minusgraden nach draußen: "Wir verkaufen ganz viel Laufkleidung und Laufschuhe", sagt Baur. Das sei ungewöhnlich, denn normalerweise komme die große Nachfrage hier erst später im Jahr. (mit kar)

