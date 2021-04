Wir brauchen einen Impfstoff für die Schüler

Plus Testen kann Unterricht auch während der Corona-Pandemie wieder ein Stückchen normaler machen. Doch am Ende hilft wohl nur eines: Ein Impfstoff auch für Kinder.

Seien wir ehrlich: Wie die Kinder und Jugendlichen, die nicht gerade ihren Abschluss machen, in diesem Schuljahr am Ende zu einer aussagefähigen Note kommen, das ist im Moment ein eher kleineres Problem. Das werden die Schulen schon hinbekommen. Das Wichtigste im Moment ist aber doch: Wie schaffen wir es, dass Schule wieder so normal wie möglich stattfinden kann?

Dass Schule auch ein sozialer Ort ist, das wurde im Laufe der Pandemie zwar auch immer wieder gesehen. Im Moment scheint das jedoch überlagert von der an sich wenig überraschenden Erkenntnis, dass sich im Laufe des Distanzunterrichts bei einigen Kindern Lernlücken aufgetan haben. Ganz sicher: Die werden sich im Laufe der nächsten Jahre schließen lassen. Auch wenn für den einen oder die andere am Ende die Schulzeit ein Jahr länger dauert, als gedacht.

Impfen gegen Corona muss auch für Kinder möglich werden

Das Testen kann ein Baustein für mehr Sicherheit sein. Es ist aber nicht die Lösung, sondern nicht viel mehr als eine Krücke. Der Blick in die Statistik der Inzidenzzahlen bei den über 80-Jährigen zeigt: Das Impfen hilft. Hoffentlich gibt es bald auch einen Impfstoff für Schulkinder, damit Eltern wenigstens entscheiden können, ob sie ihren Kindern diesen Schutz ermöglichen wollen. Und damit auch Schule wieder normal werden kann.

