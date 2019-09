vor 22 Min.

Wir für Diedorf: Einstimmig weiter mit Peter Högg

Die Wählergruppierung setzt bei den Kommunalwahlen auf den Bürgermeister. Was in den nächsten Jahren wichtig wird.

Von Jana Tallevi

„Wir für Diedorf (WfD)“ macht sich auf den Weg in Richtung Kommunalwahl 2020 und hat dabei, Im doppelten Sinn, immer die Marktgemeinde im Blick. Zum einen ganz tatsächlich, nämlich auf dem Rundwanderweg um die Großgemeinde, den WfD in den vergangenen Wochen ausgeschildert hat und auf den sich Gemeinderäte und Bürger am Samstag bei einer ersten Etappe machten.

Diedorf im Blick, das haben die Kommunalpolitiker aber auch im politischen Sinn. Am Vorabend des Wandernachmittags hat WfD ihren Bürgermeisterkandidaten gekürt: Einstimmig haben sich dabei die rund 30 Mitglieder im Gasthaus Holzapfel in Biburg für Peter Högg ausgesprochen, den aktuellen Bürgermeister. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Dass er nach sechs Jahren im Amt weitermachen möchte, das hatte Högg selbst bereits Anfang des Sommers mitgeteilt. Nun hat er auch die offizielle Unterstützung seiner Wählergruppe.

Wir für Diedorf hat eine besondere Vorgeschichte

Die hat eine Vorgeschichte: Im Jahr 2013 wollte Högg, damals noch CSU-Mitglied wie auch ein Großteil der jetzigen WfD-Gemeinderäte, für diese Partei Bürgermeisterkandidat werden. Er unterlag jedoch parteiintern dem späteren Kandidaten Stefan Mittermeier. Daraufhin gründete Peter Högg mit Mitstreitern die Wählergruppe „Wir für Diedorf“, die aktuell stärkste Fraktion im Marktgemeinderat. Trotz sieben Kandidaten wurde Peter Högg im Frühjahr 2014 auf Anhieb Bürgermeister der Marktgemeinde Diedorf.

Viel habe sich seitdem getan, die vergangenen Jahre seien geprägt gewesen vom Ausbau der Kinderbetreuung, dem Herrichten verschiedener Straßen, von Aufgaben in der öffentlichen Sicherheit und auch von der Integration von Migranten und Geflüchteten auch mit dem ausgezeichneten Bürgertreffpunkt DieZ, blickte die Wählergruppe auf ihrer Versammlung zunächst zurück, wie WfD-Marktgemeinderätin Petra Friess nach der Versammlung berichtet. „Wir hatten in diesen Jahren, teilweise auch sehr kurzfristig, viele Pflichtaufgaben zu erledigen. Da zeigt sich, wie wichtig es ist, dass eine Gemeinde organisatorisch und auch finanziell handlungsfähig ist.“

Kinderbetreuung bleibt ein großes Thema

Und die Aufgaben werden nicht weniger, ist Bürgermeister Peter Högg überzeugt. „Als Erstes möchten wir unsere aktuellen Baustellen fertig bekommen“, spricht er unter anderem die Schulkinderbetreuungen in Anhausen und Diedorf sowie die neue Kita in Hausen an. In den nächsten Jahren stellten sich vor allem die Fragen nach der Zukunft des Feuerwehrhauses und des Verwaltungsgebäudes. In beiden Fällen stehen eine Erweiterung, eine Sanierung oder ein Neubau zur Auswahl. „Da soll zunächst in Arbeitskreisen entschieden werden“, so Högg. Der Ausbau der Infrastruktur und hier vor allem der Wunsch nach neuen Gewerbegebieten seien ein weiteres Zukunftsthema in der Marktgemeinde. „Wir haben Diedorfer Unternehmen, etwa Handwerksbetriebe, die sich vergrößern wollen. Die wollen wir im Ort behalten“, beschreibt der Bürgermeister.

Ein Ortsteil, der sich auch in den kommenden Jahren stark weiterentwickeln wird, sei Biburg, ist Petra Friess überzeugt. Ein drängendes Thema sei auch hier die Kinderbetreuung. „Wir können Familien nicht mehr zumuten, ihre Kinder in unterschiedliche Einrichtungen zu bringen“, sagt sie.

Trinkwasser: Ende der Chlorung bis Ende 2019?

Nicht vorbeikommen werde man auch in Zukunft am Thema Trinkwasser, sagt Peter Högg. So seien große Aufgaben zu erledigen, etwa die Genehmigung für einen neuen Brunnen. Ende Oktober, so hofft er, werde der erste Maßnahmenkatalog mit den Auflagen des Gesundheitsamts abgearbeitet sein. „Wir hoffen immer noch auf ein Ende der Chlorung bis Ende des Jahres“, ist der Bürgermeister zuversichtlich.

Gemeinderat Ende Oktober will WfD die Kandidatenliste für den Marktgemeinderat zusammenstellen.

