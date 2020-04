vor 21 Min.

„Wir für Neusäß“

Nachbarschaftshilfe geht weiter

Die vom Jugendbeirat der Stadt Neusäß in Zusammenarbeit mit der Stadt Neusäß ins Leben gerufene Nachbarschaftshilfe „Wir für Neusäß“ wird vorerst bis 11. Mai verlängert. Zielgruppe sind Menschen, ausschließlich Neusässer Bevölkerung, die Corona-positiv getestet sind, die unter Quarantäne stehen, ältere Menschen, die wirklich nicht selbst in der Lage sind, aus dem Haus zu gehen sowie Personen, die aufgrund ihrer medizinischen Vorgeschichte oder ihres Alters zur Risikogruppe zählen. Wer in Corona-Zeiten Hilfe benötigt, insbesondere beim Einkaufen, melde sich gern unter Telefon 0176/73470516; von Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr (Auslieferungszeiten identisch).

