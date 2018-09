vor 19 Min.

Wir sind hundemüde!

Mitmach-Aktion: Auf „Lumpis Lieblingsplatz“ schläft es sich am besten.

Hach, was soll man bei diesem Wetter bloß machen? Erst zu heiß, jetzt zu regnerisch. So ein Hundewetter. Dieses Trio hat seine Entscheidung jedoch schnell getroffen. Eine „Siesta“ geht immer. Und so sucht sich „Spike“ (unten) von Familie Dötterl aus Erlingen ein warmes Plätzchen vor der Türe. Labrador „Maja“ (links) genießt ihr Schlümmerli auf der Couch von Strohmayrs in Stadtbergen und Rauhaardackel „Seppi“ von Susanne Röhring aus Neusäß macht ebenfalls ein Nickerchen auf dem Sofa.

So hat jeder „Lumpi seinen Lieblingsplatz“. Ihr Hund auch? Dann mailen Sie uns doch ein Bild an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. (thia)

