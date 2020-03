26.03.2020

Wird Annette Luckner nun doch noch Bürgermeisterin?

18 Jahre lang war Annette Luckner in Dinkelscherben in der Lokalpolitik aktiv, wollte dort auch Bürgermeisterin werden. Nun könnte es für die 52-Jährige im ober-bayerischen Peiting reichen.

Von Philipp Kinne

Es ist ein Traum, der Annette Luckner schon lange antreibt: „Ich will Bürgermeisterin werden“, sagt die 52-Jährige – nicht zum ersten Mal. In Dinkelscherben hat das nicht geklappt, nun steht sie im oberbayerischen Peiting in der Stichwahl. Am Sonntag entscheidet sich damit auch, ob Annette Luckner ihre Heimat Dinkelscherben verlassen wird. Das Ziel ist klar: „Ich will gewinnen“, sagt Luckner.

Die SPD-Politikerin tritt gegen den CSU-Kandidaten Peter Ostenrieder an. Keine einfache Wahl für Luckner, die als Außenseiterin antrat. In der ersten Wahlrunde erreiche sie 26,9 Prozent der Stimmen. Ihr CSU-Kontrahent erhielt 35,3 Prozent. Seit anderthalb Jahren macht die Dinkelscherberin bereits Wahlkampf in Oberbayern – das zahlt sich nun offenbar aus. „Ich habe wahnsinnig viele Hausbesuche hinter mir“, erzählt Luckner. Doch weshalb ausgerechnet in Peiting?

Etwas Neues wagen nach 18 Jahren Kommunalpolitik

Das hat offenbar ganz pragmatische Gründe. Annette Luckner ist im Vorstand der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Dadurch habe sie erfahren, dass der amtierende Rathauschef in Peiting, Michael Asam, nach 24 Jahren als SPD-Bürgermeister aufhört. Luckner sah ihre Chance. In Dinkelscherben wollte sie nach einer Wahlniederlage bei der vergangenen Bürgermeisterwahl nicht noch einmal antreten. Nun also Peiting. „Das Amt des Bürgermeisters ist für mich das schönste politische Amt“, sagt Luckner. Nach 18 Jahren in der Dinkelscherber Kommunalpolitik sei es an der Zeit gewesen, etwa Neues zu wagen. Zusammen mit ihrem Mann habe sie sich die 11600-Einwohner-Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau genau angesehen. „Es hat mir sofort gefallen“, sagt Luckner. Bereits seit einigen Monaten hat sie dort nun auch eine Wohnung. Sollte Luckner am Sonntag Bürgermeisterin werden, wolle sie ganz nach Peiting ziehen. Bislang lebt sie zusammen mit ihrem Mann in Dinkelscherben und pendelt beruflich nach Augsburg. Dort arbeitet Luckner im Büro des SPD-Abgeordneten Harald Güller.

Hinter Luckner liegen 18 Jahre in der Dinkelscherber Kommunalpolitik. Bislang saß sie als Gemeinderätin der SPD im Rathaus. Die Sozialdemokraten haben bei der jüngsten Wahl deutlich verloren, sind nun nur noch mit zwei statt bislang vier Sitzen im Rat vertreten. „Das tut mir wahnsinnig weg“, sagt Luckner mit Blick auf die Wahl. Doch woran liegt das? Luckner: „Vielleicht haben wir unsere Inhalte nicht zum Bürger gebracht.“ Außerdem habe die SPD wohl einige Stimmen an die Grünen verloren, die zuletzt nicht im Gemeinderat vertreten waren. Die Dinkelscherber Sozialdemokraten hätten sich traditionell für grüne Politik in der Marktgemeinde starkgemacht. Offenbar wählen einige aber lieber das Original, also den Ortsverband der Grünen, meint Luckner. Auch in Dinkelscherben steht am Sonntag eine Stichwahl an. Nachdem der Kandidat der SPD und der Freien Wähler, der Bremer Markus Weil, nicht mehr zur Wahl steht, unterstützen die Dinkelscherber Sozialdemokraten nun den CSU-Mann Ulrich Fahrner. Er fordert den Amtsinhaber Edgar Kalb (UW 14) heraus. Wen sich Luckner persönlich künftig als Rathauschef in Dinkelscherben wünscht? „Das werde ich nicht kommentieren“, sagt Luckner. Aus der Kommunalpolitik in Dinkelscherben halte sie sich nun heraus. Für Peiting allerdings, hat sich Luckner eine Menge vorgenommen.

Hauptziel: Mehr Bürgerbeteiligung

Mehr Bürgerbeteiligung ist eines ihrer größten Ziele für die Marktgemeinde in Oberbayern, sagt Luckner. Viele Bürger hätten Angst, nicht ernstgenommen zu werden. Dieses Gefühl wolle sie den Menschen nehmen. Außerdem setze sie sich für die Jugend und auch für mehr Frauen im Marktrat ein. Ob Luckner sich auch deshalb große Chancen, ausrechnet, weil die Gemeinde in den vergangnen 24 Jahren von einem SPD-Politiker angeführt wurde? „Nein“, sagt Luckner. „Die Bürgermeisterwahl ist eine Persönlichkeitswahl“. Parteipolitik spiele dabei keine große Rolle. Am Sonntag wird sich entscheiden, ob Annette Luckners Strategie aufgeht.

