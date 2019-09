19:45 Uhr

Wird der Rathausplatz in Gersthofen zum Festplatz?

Nach dem Erfolg des mobilen Dachs Magic Sky während der Kulturina schlagen die Freien Wähler Kauf oder Miete vor. Der Bürgermeister ist eher zurückhaltend.

Von Gerald Lindner

Zur Kulturina wurde der Rathausplatz erstmals mit einer mobilen Dachkonstruktion vor Regen und Unwetter geschützt. Eine Premiere, die zumindest eine Vorstellung des „Brandner Kaspars“ zum 50. Jubiläum der Stadthalle gerettet hat. Denn diese hätte sonst wegen starken Regens abgesagt werden müssen. Die Freien Wähler regen nun an, die Dachkonstruktion Magic Sky zu kaufen oder dauerhaft zu mieten. Außerdem soll von der Stadtverwaltung geprüft werden, inwieweit der Gersthofer Rathaus als Festplatz genutzt werden kann.

Denn spätestens nach dem Baubeginn für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums auf dem heutigen Festplatz steht dieser nicht mehr zur Verfügung. „Die Kirchweih heuer und 2020 kann dort stattfinden“, so Bürgermeister Michael Wörle. „Aber spätestens 2021 dürfte dies vorbei sein.“

Ein Abbruch der Veranstaltung wäre teuer und schwierig gewesen

Die Anmietung der Magic-Sky-Überdachung für unseren Rathausplatz habe sich als eine sehr kluge Investition erwiesen, schreibt Ortsvorsitzender Reinhold Dempf in seinem Antrag. „Dadurch konnten die drei Aufführungen des ,Brandner Kaspars‘ trotz der unsicheren Wetterverhältnisse stattfinden.“ Ein kurzfristiger Umzug der ganzen Produktion in die Stadthalle oder gar ein Abbruch der Veranstaltung am Freitag wären teuer und schwierig gewesen. „Das Stück wäre sicher auch weniger erfolgreich gewesen.“

Am Kulturina-Wochenende sei der Wert der Überdachung sehr deutlich geworden. „Die Besucher waren am Rathausplatz vor starker Hitze und Regen geschützt. Es musste – trotz Regenschauern – keine Veranstaltung abgesagt werden.“ Die Überdachung habe wohl auch den Bewirtungsumsatz auf dem Rathausplatz gesteigert. „Dies könnte für unsere Stadt künftig höhere Pachteinnahmen generieren.“

Vorstellbar sind auch Gartentage oder ein Töpfermarkt

Für die zehn Tage, an denen der Magic Sky sich über den Rathausplatz wölbte, verlangte die Firma laut Kulturina-Organisator Max Poppe circa 40.000 Euro. Die Freien Wähler regen an, künftig den überdachten Rathausplatz für weitere Veranstaltungen zu nützen: Eine Woche vor der Kulturina findet bereits das Klingende Gersthofen mit Biergartenbetrieb statt. Die Stadthalle, oder alle zwei Jahre Kol-La, und der Theaterverein könnten die Bühne für ein Open-Air-Konzert oder Theater nutzen. „Im Winter wären die Eislaufbahn und ein Teil des Weihnachtsmarktes überdacht.“ Das Faschingstreiben könne unter Dach stattfinden, ebenso Konzerte der Musikvereine. Vorstellbar seien auch Märkte, wie Gartentage, ein Töpfermarkt oder Ähnliches. Die Gersthofer Gewerbeausstellung Giga hätte eine zusätzliche attraktive Fläche.

Ebenso hält Reinhold Dempf einen Festzeltbetrieb zur Kirchweih auf dem Rathausplatz für möglich. „Dazu müssten eventuell auch Wände berücksichtigt und geprüft werden, ob das mobile Dach statt kreisrund auch in rechteckiger Form zu bekommen ist.“ Weil der Rathausplatz auch ohne Überdachung attraktiv sei, brauche es „keine feststehende Konstruktion, sondern eine temporäre Lösung“.

Für eine dauerhafte Nutzung müssten strengere Bedingungen gelten

Die Verwaltung soll herausfinden, was der Kauf einer derartigen Konstruktion kostet und welchen Aufwand der Auf- und Abbau sowie die Lagerung erfordern. Als Alternative solle durchgerechnet werden, ob eine Anmietung für jeweils zwei bis drei Monate im Sommer und im Winter mehr Sinn ergeben. „Welche Ideen hat das Kulturamt für die Nutzung der Fläche im Freien?“ Bürgermeister Michael Wörle ist bei diesem Vorschlag zurückhaltend: „Für eine dauerhafte Nutzung des Rathausplatzes müssten strengere Bedingungen gelten, als wenn mal an einem Wochenende die Kulturina dort stattfindet.“ So seien dann strengere Lärmschutzmaßnahmen erforderlich, um nicht zuletzt die Nachbarn und Anwohner zu schützen. Auch sanitäre Einrichtungen müssten geschaffen werden. „Und die Stadthalle wäre nicht unbedingt mehr sichtbar.“

Derzeit werden Wörle zufolge mehrere Standorte für einen neuen Festplatz untersucht. „Bisher am naheliegendsten erscheint eine Lösung im nördlichsten Bereich des künftigen Baugebiets nördlich der Thyssenstraße, an dem es ohnehin schon Fahrzeuglärm gibt.“

