Wirtschaft beteiligt sich an der Entwicklung Meitingens

In den kommenden zwei Jahren stehen (von links) Christoph Klimesch, Thomas Hirn, Robert Hecht, Christoph Diessl, Reinhard Kinlinger, Konrad Knauer, Willibald Briglmeir, Bernhard Losleben, Stefan Ballas, Oliver Teuber und Martin Jäger an der Spitze der Wirtschaftsgemeinschaft Meitingen.

In diesem Jahr findet zum zehnten Mal die Gewerbeausstellung Mega statt

Von Peter Heider

Die Neuwahl des Vorstands sowie Informationen über aktuelle politische und bauliche Themen standen im Fokus der Jahreshauptversammlung der Meitinger Wirtschaftsgemeinschaft (WG). Der verkaufsoffene Samstag vor der Weihnachtszeit konnte wegen einer neuen Gesetzesregelung nicht durchgeführt werden. „Gemeinsam mit der Ausstellung der Hobbyfreunde fand jedoch ein Aktionssamstag mit Eisenbahnausstellung im Bürgersaal statt, der sich guten Besuchs erfreute“, schilderte Vorsitzender Martin Jäger. Als großen Erfolg bezeichnete er die Veggi-Bags-Aktion (plastikfreie Mehrwegtaschen aus Jute) während des Aktionstages, in dessen Rahmen auch eine Umwelt- und Müllsammelaktion an Meitingens Straßen und öffentlichen Plätzen durchgeführt wurde. Am 12. und 13. September findet die Gewerbeschau Mega 2020 statt. „Dieses Jahr können wir ein Jubiläum feiern, denn es gibt die Mega bereits seit 20 Jahren. Am Rahmenprogramm wird derzeit noch gearbeitet“, erklärte Jäger. Über einen positiven Finanzhaushalt informierte Willibald Brigl-meir, ehe Bürgermeister Michael Higl über anstehende Projekte berichtete. Das Thema Lechstahl, so der Bürgermeister, sorge seit sechs Jahren für kritischen Gesprächsstoff, so Higl. In diesen Tagen wurde die Schrottplatzeinhausung fertiggestellt und damit ein Schritt zum Schutz der Anwohner und der Umwelt geleistet. „Für künftige Erweiterungspläne werden vom Markt Meitingen umfangreiche Aufforstungsmaßnahmen und eine Waldverbesserung im Vorgriff gefordert“, gab Higl bekannt.

Ab 1. April ist in Meitingen Carsharing möglich. „Gemeinsam mit den Stadtwerken wird diese neue Einrichtung installiert.“ Das Angebot startet mit einem Kleinwagen und einem Neunsitzerbus. In den letzten sechs Jahren wurden in Meitingen 200 Kindergartenplätze neu geschaffen. Auch diese sind bereits ziemlich ausgelastet, deshalb entsteht ein Kindergartenneubau am Freibad. „Das Aus für das Nippelwerk bedeutet, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen und langjährige Mitarbeiter plötzlich ohne Job dastehen werden“, ging Higl auf die Schließung von Showa Denko ein. „Letztlich“, so Higl, „stehen in den nächsten Wochen viele Verhandlungen an“, wobei er hoffe, dass die Folgen für den Standort gemildert werden können.

