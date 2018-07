Wo Helfen Programm ist

vor 35 Min.

Der ACO wird 30. Er feiert einen Ehrenamtstag mit vielen anderen Hilfsorganisationen. Was am kommenden Samstag in Neusäß alles geboten ist

Sie halfen, nachdem 1998 auf der A8 eine chinesische Reisegruppe verunglückt war, sie kamen, als im regnerischen Sommer 2005 die damals neue Autobahnbrücke über den Lech drohte, abgetrieben zu werden, und sie unterstützten auch die Helfer nach dem Tornado in Stettenhofen 2015: der Hilfsverein Augusta Club Ordnungsdienst (ACO). Seit 30 Jahren gibt es die Organisation in Neusäß, deren Vorzeigeprojekt seit langer Zeit eben genau diese Unfallfolgehilfe ist.

Dass es den Verein bereits 30 Jahre gibt, das hätten sich die Freunde, die sich im Jahr 1988 zusammenschlossen, nicht träumen lassen. Die Gründungsidee war, mehrere Leistungen in einem Anbieter zu vereinen, heißt es in der Vereinschronik: Einlass- und Ordnungsdienst für Veranstaltungen sollten mit einem Sanitätsdienst kombiniert werden. Und mehr noch: Helfen und Betreuen rückte immer weiter in den Vordergrund. Wer kümmert sich um Menschen, die zwar in einen Unfall verwickelt, selbst aber nicht verletzt sind?

Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Schwaben Nord entstand so Anfang der neunziger Jahre das Projekt der Unfallfolgehilfe. Darüber hinaus ist die Sperrung des Verkehrs für die Augsburger Freilichtbühne jedes Jahr ein besonders großer Einsatz für den Verein, schließlich wird dort im Sommer an rund 30 Tagen gespielt.

Weil Helfen aber nicht alleine geht, veranstaltet der ACO zu seinem Jubiläum einen großen Ehrenamtstag gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen. Am Samstag, 21. Juli, präsentieren sich ab 10 Uhr im Hof der Geschäftsstelle der Hilfsorganisation in der Siemensstraße 6 in Neusäß das Polizeipräsidium Schwaben Nord, die Bereitschaftspolizei, die Verkehrswacht das bayerische Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, der Sozialverband VdK und die Feuerwehr Neusäß. Alle Organisationen stellen ihre Arbeit vor und bieten auch Aktionen zum Mitmachen für jede Altersgruppe an. Die Polizei bringt sogar ihren Einstellungsberater mit. Ausfallen muss allerdings das zuvor schon angekündigte Rollatortraining von 10.30 bis 12 Uhr mit der Verkehrswacht.

Eröffnet wird der Ehrenamtstag, der unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Richard Greiner steht, um 10 Uhr. Auch Polizeipräsident Michael Schwald wird sprechen und die TSG Schwarzpulverschützen 1885 einen Salut schießen. Neben Essen und Trinken gibt es vormittags musikalische Unterhaltung mit der Stadtkapelle Neusäß und nachmittags mit der Big Band Blue Notes. Ebenfalls nachmittags zeigt die Feuerwehr Neusäß ein paar Vorführungen. Ab 18 Uhr spielt die Irish Folk Band Moontire. Außerdem gibt es eine Hüpfburg von der Aktionsgemeinschaft Neusäß. Der Tag endet gegen 22 Uhr mit einer Feuershow. (jah)

Shuttlebus Zur Anfahrt können die Neusässer aus den einzelnen Stadtteilen einen Shuttlebus nutzen. Er verkehrt stündlich auf zwei Linien zwischen 9 bis 15 Uhr in Richtung Siemensstraße und von 16.15 bis 22.15 Uhr wieder zurück.

