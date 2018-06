vor 29 Min.

Wo St. Laurentius überall Hilfe benötigt

Die Kapelle in Reitenbuch braucht im Rahmen der Dorferneuerung nicht nur ein neues Dach und ein stärkeres Fundament. Zudem steht ein Jubiläum an

Von Siegfried P. Rupprecht

Es ist unübersehbar. Die Kapelle St. Laurentius in der Ortsmitte von Reitenbuch südlich der Hauptstraße beschert dem Betrachter keinen schönen Anblick. Das Kirchlein macht einen maroden Eindruck. Das hat auch die Marktgemeinde Fischach, bei der die Baulast des Gebäudes liegt, erkannt. Sie hat umfangreiche Sanierungsarbeiten beschlossen. Doch es ist unwahrscheinlich, dass das Bauvorhaben bis zum 150. Jubiläum der Fertigstellung der Kapelle gänzlich abgeschlossen ist. Der Jahrestag steht bereits in diesem Jahr an.

Der Zahn der Zeit nagt gleich in verschiedenen Bereichen. Deutlich sind die Spuren an Fassade und Gesimsen, Mauerwerk und spitzbogigen Fenstern zu sehen. Vor allem die Dachflächen müssen dringend erneuert werden. Grund dafür, die Kapelle innen und außen zu renovieren und damit wieder auf Vordermann zu bringen. Vonseiten der Gemeinde wurde daher im Rahmen der Reitenbucher Dorferneuerung für die Sanierung des Kirchleins ein Architekturbüro beauftragt. Zur Verbesserung der Standsicherheit der Kapelle wurde bereits vor den Straßenbau- und Pflasterarbeiten an der Dorfstraße das Fundament verstärkt und verbessert.

Marktbaumeister Roland Bröll geht ins Detail. So sei im Anschluss an die Instandsetzung des Dachwerks die Neueindeckung der Dachflächen und Spenglerarbeiten an Langhaus, Chor und Sakristei geplant, teilt er mit. Hinzu kämen eine fachgerechte Überarbeitung der bleiverglasten Kirchenfenster sowie die Sanierung und Restaurierung der Turmuhr. Das Bauvorhaben umfasst zudem unter anderem Mauerwerk- und Putzarbeiten, eine Unterfangung im Bereich der Nord-West-Ecke des Langhauses, Ausbesserungen an der Turmhaube, Elektroinstallationen sowie Maler-, Lackierer- und Holzschutzarbeiten.

Die Laurentius-Kapelle ist ein charakteristischer neugotischer Bau, aber auch eine kunstgeschichtliche Kostbarkeit. Letztmals wurde sie vor mehr als drei Jahrzehnten renoviert. Sehenswert ist darin vor allem die spätgotische Pietà. Damit wird in der bildenden Kunst die Darstellung Marias als Schmerzensmutter mit dem Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus bezeichnet. Drei neugotische Altäre mit der Kreuzigungsgruppe, der Marienkrönung und dem heiligen Laurentius, das Gestühl mit Maßwerkschnitzerei aus der Erbauungszeit sowie die Holzfiguren, die die Heiligen Josef und Sebastian zeigen, tragen weiter zum Status eines Kleinods bei.

Errichtet wurde das Gebäude in den Jahren 1866 bis 1868. Seine Fertigstellung jährt sich demzufolge heuer zum 150. Mal. Auffallend sind die Kreuzrippengewölbe im Chor und Langhaus, die Spitzbogenfenster und die beiden gusseisernen Säulen, über die sich eine einfache Empore erhebt.

Hingucker im Außenbereich ist der Turm mit seinem zweigeschossigen Unterbau. Darauf erhebt sich ein Achteckaufbau mit spitzbogigen Schallfenstern und Spitzhelm. Er weist drei Glocken auf, die von einer Gießerei aus Bad Friedrichshall erstellt und im Oktober 1987 von Weihbischof Max Ziegelbauer geweiht wurden. Das schwerste, dem Namenspatron Laurentius gewidmete Läutwerk, weise 404 Kilogramm und die Inschrift „Bitte für uns“ auf, informiert Fischachs Zweiter Bürgermeister Michael Menner. Sie sei vom Maibaumverein-76-Reitenbuch gestiftet worden. „Die Marien- und Josefglocke bringen 238 beziehungsweise 174 Kilogramm auf die Waage“, ergänzt Menner.

Die Vorermittlung für die Innen- und Außensanierung der Kapelle geht von einem Kostenrahmen von maximal 320000 Euro aus. Doch den Betrag muss die Marktgemeinde nicht alleine berappen.

Das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) in Krumbach hat eine Kostenbeteiligung und die bischöfliche Finanzkammer einen Zuschuss signalisiert. Auf weitere Gelder hofft die Kommune von Landkreis und Bezirk und vom Amt für Denkmalschutz.

Themen Folgen