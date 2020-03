vor 55 Min.

Wo die Welt in Ordnung ist …

Ein Trio singt in Stadtbergen

„Out of Rimmerding“ ist der Titel eines Konzerts im Bürgersaal Stadtbergen am Samstag, 7.März, um 20 Uhr.

Rimmerding steht für jene idyllisch bayerischen Dörfer, in denen die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Liebevoll gschert, bissig, bisweilen erdig und wahr, aber auch hundsgemein kommen sie daher, die handgemachten Lieder. Die drei Musiker Michael Lutz (Gesang, Schlagzeug, Gitarre, E-Bass, Akkordeon, Loop-Machine), Martin Seiler (Gesang, Gitarre, Akkordeon, Melodica, E-Bass, Percussion) und Katharina Weber (Gesang, Trompete, Autoharpfn, Harmonizer) bilden zusammen das Trio, welches das Landleben mal jazzig, mal poppig, mal in elegischen Momenten innehaltend, mitunter traditionsverliebt, doch immer mit Begeisterung besingt: Kleinkunst, Realsatire, Dreigsang und mehr …

für das Konzert am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen erhalten Sie im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438100. Karten gibt es auch an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen/AZ-Kartenservice sowie im Internet unter www.buergersaal-stadtbergen.de.

