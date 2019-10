vor 35 Min.

Wo drückt Senioren der Schuh?

Der Landkreis veranstaltet Bürgerwerkstätten für Ältere. In Neusäß kommen allerdings nur wenig Teilnehmer. Wie der Austausch in den Kommunen weitergehen soll

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Der Landkreis will die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in ihrer Umgebung bleiben können. In verschiedenen Bürgerwerkstätten wurden dafür bereits grundlegende Punkte erarbeitet. Doch zum Termin in Neusäß kamen nur eine Handvoll Senioren.

Diejenigen, die da waren, fühlen sich weitgehend gut versorgt. Thea Rausch und Hannelore Hohlmannsperger, beide 72, fühlen sich beide noch relativ rüstig und wollen sich die Vorträge „einfach einmal anhören“. Früher, so erklärten sie, wäre das Alter kein so großes Problem gewesen, denn man habe in der Nachbarschaft zusammen geholfen.

Anregungen, was in Stadtbergen noch zusätzlich angeboten werden könnte, wollte sich Franz Schmid vom dortigen Seniorenbeirat holen. Seine Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die tatsächlich Hilfe benötigen, leider keine erbitten. Der ehrenamtliche Betreuer zweier alter Damen, Karl-Heinz Buhl fürchtete, dass gerade im Großraum Neusäß bezahlbarer Wohnraum in Zukunft rar sein dürfte, um wie gewünscht in gewohnter Umgebung zu bleiben. Statt der vorgesehenen vier Diskussionsgruppen konnte mangels ausreichender Teilnehmerzahl nur eine gebildet werden.

Lisa Manhard vom Landratsamt Augsburg erklärte aber, dass dennoch alle anstehenden Themen diskutiert werden konnten. So wurde gewünscht, dass in jeder Kommune ein Ansprechpartner für alle Belange vorhanden wäre und das Ehrenamt von Seiten der Gemeinden solle jeweils dem örtlichen Bedarf angepasst werden.

Auch Barrierefreiheit in der Bürokratie wurde angesprochen und soll im Rahmen des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts weiterentwickelt werden. Ein weiteres Thema war zudem auch der Personalmangel in der Pflege, vor allem fehlen auch Kurzzeitpflegeplätze. Sogar eine konkrete Idee wurde formuliert: eine Art Multiladen, in dem die Senioren ihre Post- und Bankgeschäfte erledigen können, Zeitschriften kaufen und Lotto spielen und daneben die wichtigsten Lebensmittel kaufen können. „Dieser Wunsch wird zwar nicht in die Tat umgesetzt werden können, da wir aber im Rahmen eines „Wunschkonzertes“ diskutiert haben, wurde auch diese Anregung aufgenommen“, erklärte Manhard.