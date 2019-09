00:34 Uhr

Wo dürfen die Musiklehrer künftig ihre Autos parken?

Nach Beschädigungen in der Tiefgarage der Gersthofer Franziskusschule wurde diese für Außenstehende gesperrt

Von Gerald Lindner

Parkplatznot an der Franziskusschule gibt’s regelmäßig zu den Unterrichtszeiten. Dabei ist die Parkzeit in den Buchten ohnehin schon begrenzt. Diese für die Anwohner nicht angenehme Situation hat sich jetzt noch verstärkt.

Wie Bernhard Happacher (FW) im Stadtrat betonte, war die Tiefgarage der Franziskusschule früher geöffnet bis 23 Uhr. So konnte sie nach der Unterrichtszeit von den Lehrkräften der unmittelbar benachbarten Sing- und Musikschule benutzt werden.

Nach zwei Fällen von Vandalismus dort, wurde die Tiefgarage geschlossen und nur die Lehrkräfte der Franziskusschule haben noch einen Schlüssel. Die Folge: „Sie parken jetzt in der Quellenstraße – dort ist die Zeit aber auf zwei Stunden begrenzt“, so Happacher weiter.

Er regte daher an, die Stadt solle mit dem Landratsamt als Sachaufwandsträger der Franziskusschule verhandeln, dass auch den Musikschullehrern Schlüssel für die Tiefgarage zur Verfügung gestellt werden.

Kurzzeitige Irritationen gab’s als Michael Fendt (CSU) reklamierte, dass es in der Pestalozzischule keinen Schwimmunterricht für die vierten Klassen gebe. „Aus der Schulleitung kam die Auskunft, es gebe vom Stundenplan her keine Zeiten dafür.“

Im Sozialausschuss stellte Bürgermeister Michael Wörle dies richtig: „Die vierten Klassen haben keinen Schwimmunterricht, weil das in dieser Jahrgangsstufe im Lehrplan nicht vorgesehen ist“, sagte er. Dafür habe ein Teil des Sportunterrichts in der dritten Klasse im Schwimmbad stattgefunden. „Dies sollte man aber auch den Eltern der Kinder so mitteilen“, forderte Michael Fendt.

Im selben Ausschuss wollte Brigitte Grohmann (FW) wissen, wie es bei den Kindergärten mit dem Hygieneplan und den Reinigungsfirmen aussehe. „Die meisten Kitas sind nicht zufrieden mit der Putzleistung“, sagte sie. Nach Auskunft von Nadja Kinzel von der Kindergartenverwaltung sind die Ausschreibungen gerade veröffentlicht worden. Sie machte aber deutlich, dass es günstiger sei, diese Leistungen fremd zu vergeben. „Bei eigenen Arbeitskräften hätten wir 35 bis 40 Prozent finanziellen Mehraufwand.“

