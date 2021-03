vor 17 Min.

Wo es im Kreis Augsburg bereits kostenlose Corona-Schnelltests gibt

Plus Das Angebot für kostenlose Corona-Tests im Kreis Augsburg wird ausgebaut - zumindest für einzelne Personengruppen. Für wen es was gibt.

Von Christoph Frey

Wo bitte geht's zum kostenlosen Corona-Schnelltest? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen im Kreis Augsburg. Die Antwort: So klar ist das nicht. Allerdings gibt es einige Angebote. Aber nicht für alle.

Wie die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigten kostenlosen Schnelltests im Landkreis Augsburg umgesetzt werden sollen, ist nach Angaben des Landratsamtes noch nicht klar. Bislang habe man aus München dazu keine Informationen erhalten.

Kostenlos: Der PCR-Test in Hirblingen

Was es aber nach wie vor gibt, ist die Möglichkeit eines kostenlosen PCR-Tests im Testzentrum in Hirblingen. Innerhalb von 24 bis 40 Stunden, so die Erfahrungswerte der vergangenen Woche, hatten die Probanden ihre Ergebnisse. Daneben nehmen viele Arztpraxen Tests vor. An diese sollen sich bevorzugt Menschen wenden, bei denen bereits Symptome auf eine mögliche Corona-Infektion schließen lassen.

Seit dem 19. Februar bietet der Landkreis Augsburg kostenfreie Schnelltests für Personal an Schulen und Kitas sowie für Schülerinnen und Schüler an. Nun wird dieses Angebot auf Kinder in Kindertageseinrichtungen, Tagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten ausgeweitet. Kinder ab drei Jahren können in Begleitung ihrer Eltern oder Betreuungspersonen bis vorerst 15. März im Covid-19-Testzentrum des Landkreises im Gersthofer Ortsteil Hirblingen getestet werden.

Das Testzentrum in der Gersthofer Straße 9 hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung unter https://www.ecocare.center/lkr-augsburg/ ist im Vorfeld zwingend notwendig. Das Ergebnis des Schnelltests erhalten die Getesteten im Nachgang per SMS.

In Zusmarshausen: Schnelltests vom Roten Kreuz

Zusätzlich sind auch in Zusmarshausen (Augsburger Straße 11) für diesen Personenkreis Schnelltests möglich, die vom BRK durchgeführt werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 13 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist über die E-Mail-Adresse des BRK terminvergabe@kvaugsburg-land.brk.de möglich. Der Termin wird der anschreibenden Person im Nachgang entsprechend zugesendet. Bei positivem Testergebnis müssen sich die Betroffenen sofort in Selbstisolation begeben und umgehend einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren.

Zudem sucht das Landratsamt Apotheken, die zusammen mit Arzt- und Zahnarztpraxen das Schnelltestangebot im Landkreis bereichern. Allerdings geht es in diesem Fall um einen ganz speziellen Personenkreis. Kontaktpersonen der Kategorie eins von coronapositiven Menschen können künftig wählen, ob sie nach ihrer 14-tägigen Quarantäne einen Schnelltest oder gleich einen PCR-Test machen.

Das gibt es in Arztpraxen und Apotheken

Die Schnelltests können auch in Apotheken angeboten werden. Damit die Apotheker diese Leistung aber mit den Kassen abrechnen können, brauchen sie einen offiziellen Auftrag vom Gesundheitsamt. Landrat Martin Sailer ruft die Apotheken auf, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Auch möglichst viele Ärzte sollten die Schnelltests anbieten: "Das ist wichtig, damit wir die Infektionsketten schnell unterbrechen können." Mithilfe von Ärzten und Apotheken sollen wohnortnah Testmöglichkeiten angeboten werden.

Was aber ist mit Otto Normalbürger, der zur Sicherheit auch einen Schnelltest möchte? Für ihn gibt es bislang kostenpflichtige Angebote von privater Seite und wohl schon in den nächsten Tagen im Handel Tests für den Hausgebrauch. Der Nachteil dort: Man muss sich selber testen.

