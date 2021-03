vor 17 Min.

Wo es im Landkreis Augsburg Corona-Schnelltests gibt

Plus Die Feuerwehr in Aystetten will einen Beitrag zum Weg aus der Krise schaffen und eine neue Teststation errichten. Wo es außerdem Schnelltests im Landkreis gibt.

Von Philipp Kinne

An immer mehr Stationen im Landkreis kann man sich auf das Coronavirus testen lassen. Die Tests gelten als wichtiger Schritt im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Nun will unter anderem die Feuerwehr in Aystetten kostenlose Tests zur Verfügung stellen.

"Wir wollen unsere Freunde und Anhänger wiedersehen, wir wollen wieder mit euch feiern, wir wollen wieder als eine Einheit zur Feuerwehr kommen", heißt es in einer Mitteilung der Aystetter Feuerwehr. Seit über einem Jahr sei all das aber nicht mehr möglich. Um einen Beitrag zum Weg aus der Krise zu leisten, habe man sich dazu entschieden, eine neue Corona-Teststation aufzubauen. An vorerst zwei Samstagen wird es im Bürgersaal in Aystetten kostenlose Tests geben. Am 27. März sowie am 10. April können sich alle Aystetter dort zwischen 9 und 14 Uhr testen lassen. Das Ergebnis gibt es später schriftlich. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Gemeindeverwaltung stellt die Wehr diese Aktion ehrenamtlich auf die Beine.

Neue Corona-Schnellteststation in Meitinger Fitnessstudio

Auch Meitingen bekommt eine neue Schnellteststation: Ab 29. März bieten das Rote Kreuz und die Rathaus-Apotheke den Abstrich im ehemaligen Fitnessstudio Mrs. Sporty in der Schloßstraße 1 an. Die Tests sind kostenfrei und können von jedermann in Anspruch genommen werden. Geöffnet hat die Teststation an folgenden Tagen: montags von 18 bis 20 Uhr; dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr; donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr sowie an Freitagen von 18 bis 20 Uhr.

Landkreisbürger können sich in Hirblinger Zentrum testen lassen

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich im Hirblinger Testzentrum des Landkreises testen zu lassen. Das Testzentrum hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Bewohner des Landkreises können sich dort auf das Coronavirus testen lassen. Im Testzentrum Hirblingen können Kinder ab drei Jahren getestet werden. Dort werden sowohl PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests angeboten. Die PCR-Tests sind kostenfrei, die Antigen-Schnelltests gibt es einmal pro Woche ebenfalls gratis. Wer in HIrblingen einen Test machen möchte, muss sich vorher unter www.ecocare.center/lkr-augsburg anmelden. Achtung: Ist ein Schnelltest positiv, müssen sich Betroffene sofort in Selbstisolation begeben und umgehend einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren.

Auch viele Haus- und Kinderärzte bieten Corona-Tests an. Außerdem sind viele Apotheken dem Aufruf des Landkreises gefolgt und bieten mittlerweile kostenlose Tests für Erwachsene und Kinder an. In der Regel kann man dort einmal die Woche einen kostenlosen Test machen. Aktuell geht das hier:

St.-Wendelin-Apotheke Bobingen

Markt-Apotheke Bobingen

Marien-Apotheke Dinkelscherben

Mozart-Apotheke Fischach

Apotheke Via Claudia Meitingen

Via Claudia Rathaus-Apotheke Meitingen

St.-Ägidius-Apotheke Neusäß

Nibelungen-Apotheke Neusäß

Nikolaus-Apotheke in Stadtbergen

BRK Stauden in Langenneufnach

Stauden in BRK in Zusmarshausen

Nähere Informationen zu den jeweiligen Testangeboten finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testen.

