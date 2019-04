vor 36 Min.

Wo ist Platz für neue Parkplätze in Adelsried?

Die Betreiber des Parkhotels Schmid wollen unbedingt mehr Parkplätze. Doch über mögliche Standorte dafür wird seit Monaten gestritten. Jetzt gibt es neue Pläne.

Von Michaela Krämer

Seit Langem treibt den Gemeinderat in Adelsried eine Frage um: Wohin mit den vom Hotel Schmid gewünschten Parkplätzen? In einem Brief hatte sich zunächst die Juniorchefin Simone Kink vom Parkhotel Schmid an die Gemeinderäte gewandt, um die Sachlage zu erläutern. Denn die Räte fühlten sich von der Vorgehensweise überrollt.

Rund 106 stehen derzeit zur Verfügung, und eigentlich sollten sie ausreichen. Doch um Spitzen abzudecken, sollen neue Kapazitäten geschaffen werden. So wollen die Betreiber erreichen, dass es zu einer Entzerrung auf den bestehenden Parkmöglichkeiten im Ort kommt.

40 bis 50 neue Plätze für Autos

Wie nun Kink in der Sitzung erläuterte, möchten die Eigentümer des Parkhotels 40 bis 50 Auto- sowie drei Busparkplätze errichten, um den ruhenden Verkehr aus dem Ort herauszuhalten, die Kirchgasse zu entlasten und damit es zu einer Entzerrung auf den bestehenden Parkplätzen kommt. Sie wollen für die neuen Parkplätze das südlich gelegene Areal des Hotels nutzen.

Dass die angrenzenden Anwohner über dieses Vorhaben nicht glücklich sind, zeigte eine Anwohnerin, die sich während der Sitzung empört darüber äußerte. Auch Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FW) sieht Schwierigkeiten für die Anlieger. „In der Nacht wird es ein Problem werden, wenn die Leute nach einer Veranstaltung wegwollen.“

Zur Umsetzung dieses Projekts sind noch viele Fragen offen. Wie sieht es mit dem Wasserwirtschaftsamt und Naturschutz aus? Werden die Vorgaben erfüllt? Ganz entscheidend ist jedoch: Geht der Gemeinderat mit?

„Wo die Leute parken, liegt nicht in unserer Entscheidung“

Für Ludwig Lenzgeiger (CSU) stellte sich die Frage, ob der neue Parkplatz lediglich für Spitzenzeiten gedacht sei. „Wo die Leute parken, liegt nicht in unserer Entscheidung“, sagte Kink. Zweiter Bürgermeister Karl Mayer (CSU) sowie Herbert Kalkbrenner (FWG) könnten sich den Trauungsbereich als mögliche Alternative vorstellen. Auch Udo Rigorth fragte nach, ob die Hotelbetreiber schon mit dem Gedanken gespielt haben, den Trauungsbereich zu verlegen. Das verneinte die Juniorchefin und verwies auf das „gewisse Ambiente, das für eine Trauung erforderlich ist“. Auch die Parkanlage soll weiterhin bestehen bleiben. Denn der Garten, so Kink, gehöre zum Prestige des Parkhotels. „Der Park ist mit ein Grund, warum die Gäste zu uns kommen. Deshalb ist es besonders wichtig für uns, dass er in seiner jetzigen Gestalt erhalten bleibt.“

Dass der vorgeschlagene Standort auch für die Hotelbesitzer keine Wunschlösung ist, musste Simone Kink zugeben. Der Zukauf eines in der Nähe des Hotels gelegenen Grundstücks wäre als Lösung ebenfalls denkbar. Die Entscheidung, wo eine Parkplatzerweiterung infrage kommt, ist um weitere zwei Wochen vertagt worden. Man wolle zunächst alternative Vorschläge vom Gemeinderat sowie des Planungsbüros abwarten und erst dann entscheiden, sagte Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann.

