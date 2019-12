20.12.2019

Wo landet der Hubschrauber?

Gersthofer SPD will Flächen ausweisen

Eigene Landeplätze für Rettungshubschrauber im Stadtgebiet Gersthofen – das wünscht sich der Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, Peter Schönfelder, in einem Antrag an die Stadt.

„In den zurückliegenden Jahren habe ich in unmittelbarer Nähe zu meinem Zuhause vier Rettungseinsätze erlebt, an denen ein Rettungshubschrauber beteiligt war.“ Einer dieser Einsätze habe eine größere Fläche innerhalb des Geländes des Industrieparks der IGS/MVV genützt. Ein weiterer Rettungseinsatz sei auf der Agrarfläche südlich der Bushaltestelle „Am Ballonstartplatz“ abgewickelt worden. „Bei den beiden verbleibenden Einsätzen, so am 17. Dezember, musste offensichtlich der Pilot des Rettungshubschraubers eine schwierig zu erreichende Fläche im Wohngebiet nördlich der Berliner Straße beziehungsweise westlich der Ludwig-Hermann-Straße ansteuern“, berichtet Schönfelder.

„Gerade bei derartigen Einsätzen beweist sich unser Rettungssystem.“ Schönfelder fragt: „Wäre es denkbar, dass in Zusammenarbeit mit den Rettungskräften vor allem mit der Luftrettung, innerhalb unseres Stadtgebietes Plätze oder Flächen markiert oder bewusst freigehalten werden, auf denen ohne Schwierigkeiten ein Rettungshubschrauber landen kann?“

Diese ausgewählten Landeplätze sollten eine bestmögliche Versorgung der Gersthofer Bevölkerung im Bedarfsfall sicherstellen. Er plädiert dafür, den Grundsatz „Lieber ein Platz mehr, als ein Platz zu wenig“ in diesem Falle anzuwenden. „Nicht geeignet halte ich werktäglich große Parkplätze der Industrie oder des Handels, da diese durch die parkenden Fahrzeuge eine Landemöglichkeit erschweren.“ Ebenso sieht er die Möglichkeit, dass bei zukünftigen Bebauungsplänen solche Flächen vorgesehen werden. (AL)

Themen folgen