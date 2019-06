Wo steckt das Stauden-Känguru Knicksy?

Plus Seit Mitte Mai hat das Stauden-Känguru keiner mehr gesehen. Möglicherweise versteckt sich das Bennett-Wallaby im dichten Wald. Oder es ist schon über alle Berge.

Angang Mai war die Region im Känguru-Fieber: Waldarbeiter hatten das Tier entdeckt und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das Bennett-Wallaby Knicksy war vom Kaindlhof in Erkhausen in der Gemeinde Scherstetten ausgebüxt. Videos und Bilder machten die Runde, es meldeten sich immer mehr Menschen, die das Känguru in den Stauden gesehen hatten. Aber wo ist es abgeblieben?

Seit Mitte Mai ist es um Knicksy ruhig geworden. Es gibt keine neuen Hinweise zu dem Tier, dessen Name von einem Knick im Schwanz herührt. Jäger Georg Wiedemann, der das Känguru Tage vor den Waldarbeitern im Staatsforst gesehen hatte, ist es nicht mehr über den Weg gelaufen.

Seit dem 9. Mai hat ist Knicksy nicht gesehen worden

Auch die Beamten der Schwabmünchner Polizeidienststelle haben nichts mehr von Knicksy gehört oder gesehen. „Die letzte Mitteilung einer Sichtung stammt vom 9. Mai. Damals wurde das Känguru im Wald zwischen Münster und Walkertshofen in den Stauden gesichtet. Seither haben wir nichts mehr von ihm gehört“, sagt ein Polizeisprecher. Wenigstens hat sich die Befürchtung der Polizei, dass das Känguru überfahren werden könnte, nicht bewahrheitet. Zumindest ging bei den Beamten noch keine entsprechende Meldung ein.

Der Besitzer gibt die Hoffnung nicht auf

Besitzer Thomas Kaindl, von dessen Hof das Tier Ende April durch einen kaputten Zaun ausgebüxt war, gibt die Hoffnung nicht auf: „Wir hoffen doch sehr, dass wir Knicksy wieder zurückbekommen.“ Er glaubt, dass sich Knicksy tief in den Wald zurückgezogen hat, um Ruhe vor Spaziergängern, Joggern oder Radlern zu haben. „Wenn er sich im undurchdringlichen Wald aufhält, dann sieht ihn dann natürlich keiner mehr. Die Sichtungen waren ja meist auf offenem Gelände“, erklärt der gelernte Tierpfleger Thomas Kaindl.

Das Nahrungsangebot für das Känguru sei zurzeit sehr üppig, so- dass es für Knicksy gar keine Veranlassung gibt, aus dem dichten Wald zu kommen. Hubert Droste, der den Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten leitet, weiß: „Für Kängurus als Pflanzenfresser, die auch schwer verdauliche Kost vertragen, haben wir in den Wäldern einiges zu bieten.“ Thomas Kaindl sagt: „Die Wiesen sind saftig und grün, da findet er genug zu fressen.“ Das freut den Besitzer des Kandlhofs natürlich – aber es erschwert auch die Suche. „Wenn er hungrig wäre, könnten wir ihn mit Futter anlocken und so mit etwas Glück einfangen. Aber das ist im Moment schwierig.“

Känguru in den Stauden: Taucht Knicksy erst im Winter wieder auf?

Vielleicht bietet sich eine gute Chance, wenn Blätter und Laub gefallen sind. „Im Winter, wenn der Wald nicht mehr so dicht und begrünt ist, können wir Knicksy vielleicht eher sehen. Und dann gibt es auch nicht mehr so viel Futter, so- dass wir ihn vielleicht wieder zurückbekommen. Wir vermissen ihn schon sehr.“

Aber was ist, wenn das hüpfender Knicksy das Weite gesucht hat? Wenn das Känguru längst über alle Berge ist und sich nicht mehr in den weiten Wäldern der Stauden herumtreibt? Möglich wäre das. „Kängurus sind nicht standorttreu. Und wenn Knicksy gut genährt ist, dann kann er am Tag schon ein paar Kilometer zurücklegen“, sagt Thomas Kaindl. Aber ganz ehrlich: „Ich glaube eher, dass er noch in der Gegend ist.“

Eigentlich sollte Knicksy dieser Tage einen Partner bekommen, nachdem das zweite Känguru auf dem Kaindlhof gestorben war. „Wir waren schon auf der Suche, aber das hat sich ja leider erst einmal erledigt“, sagt Thomas Kaindl. Statt zwei Kängurus hat er nun gar keines. Dafür gibt es auf dem Kaindl-Hof in Erkhausen noch Lamas und Esel.

