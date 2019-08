vor 36 Min.

Wo und wie das Augsburger Land den Urlaub verbringt

Die Reisebüros im Augsburger Land ziehen ein Fazit über die Saison 2019. Die Reiseziele haben sich kaum verändert, das Verhalten der Kunden schon eher.

Von Von Tobias Schertler

Sommerzeit ist Reisezeit. Doch wohin zieht es die Menschen? Wir haben bei den lokalen Reisebüros nachgefragt.

Beim Reisebüro Stiller aus Stadtbergen hat sich an den üblicherweise stark frequentierten ausländischen Zielen nichts verändert. Weiterhin seien die Türkei, Ägypten und die Kanarischen Inseln bei den Urlaubern beliebt. Für letztere wurden jedoch Rückgänge verzeichnet. Am häufigsten gebucht wurden aber Aufenthalte in Griechenland, berichtet Mitarbeiterin Yvonne Kirchner. Aus- und Inlandsreisen teilen sich beim Büro aus der Augsburger Vorstadt die Spitzenposition. Die gesamten Buchungszahlen seien konstant geblieben.

Bei Andreas Stetter von Reisewelt24 sind deutsche Ziele am beliebtesten. „Der Deutschlandtourismus ist die stärkste Macht. Im eigenen Land verreisen wir immer noch am liebsten.“ Kreuzfahrten hingegen sind in letzter Zeit aus Umweltschutzgründen in die Kritik geraten. Laut Kirchner wären sie aber „trotz der Diskussion“ gleichauf mit den Flugreisen.

Ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit

Das kann auch Stetter, Chef von sechs Reisebüros, bestätigen. „Die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist ungebrochen.“ Gleichzeitig bemerkt er bei seinen Kunden aber ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Diese fragten öfters als früher nach ökologisch verträglicheren Reisen. Die Angebote der „Chamäleon Reisen“, welche maximal von zwölf Leuten gleichzeitig wahrgenommen werden können, seien besonders beliebt. Davon fließen nämlich 70 Prozent des Reisepreises in die besuchten Länder.

Auch die Schiffbauer hätten die Problematik nun erkannt. „Die Branche tut etwas“, sagt Stetter und verweist auf Liquefied Natural Gas (LNG), das bei der Herstellung der Schiffe nun vermehrt benutzt werden soll. Das ist verflüssigtes Erdgas, welches das umweltverschmutzende Schweröl ersetzen soll. Denkbar ist auch ein Einsatz in Flugzeugen.

Grundsätzlich war es für Stetter, der je ein Büro in Meitingen und Gersthofen unterhält, ein „gutes Jahr“. „Uns freut vor allem, dass die Türkei zurück ist“, frohlockt er.

Eine hohe Nachfrage für Städtetrips

Headline Touristik aus Gersthofen bietet ausschließlich Busreisen an. Auch hier sieht Geschäftsführer Johannes Smola keine Veränderungen im Vergleich zu den vorherigen Saisonen. Unverändert hoch ist die Nachfrage für Städtetrips nach Paris, Amsterdam oder Berlin. „Da wollen die Leute hin“, weiß der Diplom-Ökonom. London ist traditionell auch eine sehr gut besuchte Stadt, doch hat sich das aktuell verändert. Grund: natürlich – der Brexit. „Die Leute werden durch Berichte über lange Schlangen an den Grenzen abgeschreckt“, erklärt er.

Stimmen für diesen Artikel zu sammeln gestaltete sich übrigens schwierig. Die meisten Chefs der kontaktierten Büros weilen im Urlaub.

