Wochenende für Kultur

Ausstellung, Musik, Kinderprogramm und vor allem Begegnungen

Von Jonas Klimm

In Gessertshausen besteht am Sonntag die Möglichkeit zwei Ereignisse miteinander zu verbinden: Die Wahlen zum Europäischen Parlament und der Besuch der Kulturtage. Ganz bewusst habe man die Kulturtage auf das Wahlwochenende gelegt, so die Organisatorin Carola Prantl. Dadurch stehe den Besuchern ein doppeltes Angebot bereit, erst zur Wahl zu gehen und anschließend nebenan Kultur zu genießen. Das würde so manchen Bürger vielleicht zusätzlich motivieren, zur Wahl zu gehen, erklärt Prantl die Entscheidung.

Bürgermeister Jürgen Mögele eröffnet die Kulturtage bereits am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr mit einer Vernissage im Rathaus. Bei einem Sektempfang mit Büfett werden die Künstler und ihre Werke vorgestellt. Besucher dürfen sich dabei auf regionale Künstler freuen. Christina Weber, Dozentin an der Volkshochschule und Trägerin des Kunstpreises Irsee, stellt Fotos aus, die ihre Installationen in der Natur darstellen. Die Malerei der Fischacherin Christine-Elisabeth Gerstenkorn, die im Jahr 2014 für ihr Werk „Friedensbotschaft“ den persönlichen Segen von Papst Franziskus erhalten hat, ist auch Teil der Vernissage. Ingrid Braun aus Ustersbach und Brigitte Winter aus Deubach stellen ihre Werke aus. Der aus Nord-Syrien stammende Shaikhe Abdasalam rundet den Freitagabend mit seiner auf Öltechnik beruhenden Malerei ab. Die Ausstellung läuft bis 30. Juni.

Am Samstag, 25. Mai, steht die Schwarzachhalle im Zentrum der Kulturtage. Ab 13 Uhr empfängt Elmar Tinesz die Besucher mit seiner Drehorgel. Daneben tischen ortsansässige Damen landestypische Spezialitäten aus zehn verschiedenen Ländern auf. Um 14.30 Uhr präsentieren 40 Kinder der Volkshochschule Augsburg-Land unter der Leitung von Kristine Tinsez ihre tänzerischen Fähigkeiten. Zeitgleich singen in der Schul-Aula Erika Leger und Nicklas Fischer englische Balladen. Darauf folgen Lesungen und Gedichte, vorgetragen von Christine-Elisabeth Gerstenkorn.

Der kulturelle Höhepunkt ist das am Samstag ab 18 Uhr stattfindende Lieder- und Arienkonzert im Bürgerhaus Margertshausen. Nikolai Galkin wird von Ulrich Hermann auf dem Piano begleitet. Neben Arien dürfen sich die Gäste auf Volkslieder aus Russland und der Ukraine freuen.

Der Sonntag, 26. Mai, ist den Kindern gewidmet. Ab 13 Uhr steht beim Kindernachmittag in der Schwarzachhalle ein Lese- und Vorlese-Pavillon bereit und eine Mal-Ecke wird eingerichtet. Auf dem Freigelände haben die Kleinen die Möglichkeit, sich auszutoben. Außerdem haben die Organisatoren einen Zauberer und Bauchredner für die Kulturtage gewinnen können. Auf die Erwachsenen wartet neben Kaffee und Kuchen ein Blechbläser- und Saxofon-Ensemble in der Schul-Aula. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, die Instrumente selbst auszuprobieren. Außerdem wird das schönste Gemälde der Kinder gekürt. Egal ob Jung oder Alt, für jeden sei an diesem Wochenende etwas geboten, versprechen die Organisatoren.

