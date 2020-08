vor 3 Min.

Wochenmarkt in Thierhaupten unter neuer Führung

Bürgermeister Anton Brugger (links) verabschiedet Christiane Engelmann (Mitte), die nach 25 Jahren die Leitung des Wochenmarktes an Marlies Fasching weitergegeben hat.

Plus Ein Vierteljahrhundert lang organisierte Christiane Engelmann das beliebte Einkaufsangebot. Wer ihre Nachfolgerin ist.

Von Claus Braun

Nach 25 Jahren hat Christiane Engelmann die Verantwortung für den Wochenmarkt in der Marktgemeinde Thierhaupten übergeben. Als Nachfolgerin übernimmt nun Marlies Fasching diese wichtige Funktion ehrenamtlich.

Als auf Initiative von Christiane Engelmann im Jahr 1995 ein Wochenmarkt in Thierhaupten ins Leben gerufen wurde, glaubte die Initiatorin wohl selbst nicht daran, die Organisation 25 Jahre lang innezu- haben. Damals hatte sie das Ziel, einen lokalen Markt zu schaffen, in dem die Bürger Erzeugnisse aus eigener Produktion verkaufen konnten. Als ständige Stütze für den Markt war es erforderlich, einige ständige, kommerziell tätige Anbieter von wichtigen Produktgruppen wie Obst, Gemüse, Käse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Geflügel und Eier zu gewinnen. Dies gelang all die 25 Jahre bestens. Zu Engelmanns Bedauern kam es dagegen praktisch nie zum Verkauf von Erzeugnissen aus privater, einheimischer Hand.

1990 als erste Frau in den Marktgemeinderat gewählt

Bei der offiziellen Übergabe sah Bürgermeister Anton Brugger dies aber nicht als Makel für den Markt, der jeden Samstag in der Ortsmitte viele Besucher anlockt. Er bedankte sich bei Christiane Engelmann, die den Markt die ganze Zeit allein geführt hatte, für ihr ehrenamtliches Engagement mit einem Blumenstrauß und einer kleinen Aufmerksamkeit. Er würdigte auch das weitere ehrenamtliche Engagement der inzwischen 77-jährigen Seniorin, die 1990 als erste Frau in den Marktgemeinderat gewählt wurde, eine Wahlperiode Dritte Bürgermeisterin war und auch als Verbandsrätin beim Zweckverband der Wasserversorgung der Thierhauptener Gruppe wirkte. Beim Sportverein leitete sie von 1979 bis 2002 die Seniorengymnastik und seit 2017 arbeitet sie aktiv als Beirat im Sozialen Netzwerk Thierhaupten mit.

Das Fortbestehen des Wochenmarkts in Thierhaupten ist gesichert

Sowohl Bürgermeister Brugger wie auch Christiane Engelmann zeigten sich mit der Nachfolgeregelung sehr zufrieden. Die nicht zu unterschätzenden Aufgaben der Wochenmarktleitung hat Marlies Fasching übernommen, die selbst überzeugte Einkäuferin auf dem Markt ist. Ihr Ziel sei es, so die engagierte Marktgemeinderätin und Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes, das Fortbestehen des Wochenmarktes zu sichern und das Angebot mit regionalen Produkten kontinuierlich auszubauen.

Themen folgen