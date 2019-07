vor 60 Min.

Woerlein leitet Landsberger Realschule

Neue Aufgabe für das ehemalige Landtagsmitglied

Eine neue berufliche Aufgabe hat der ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD und SPD-Stadtrat in Stadtbergen, Herbert Woerlein. Er wird Schulleiter an der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg und damit Nachfolger des jetzigen Chefs dort, Detlef Zimmermann, der in Ruhestand geht. Woerlein war vor seinem Landtagsmandat von 2013 bis 2018 bereits von 1996 bis 2013 Schul- und Seminarleiter der Realschule Neusäß. „Ich freue mich schon sehr auf Landsberg“, sagt Woerlein, der als gebürtiger Augsburger die Stadt Landsberg von Ausflügen her kennt. Und er freue sich auch darauf, wieder Unterricht zu geben. Woerleins politische Laufbahn begann so richtig 2008, als er in den Stadtberger Stadtrat kam, in dem er zwischenzeitlich auch die SPD-Fraktion führte. 2011 wäre er fast Stadtberger Bürgermeister geworden, scheiterte aber in der Stichwahl knapp an Paul Metz. (AL)

