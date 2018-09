vor 40 Min.

Woerlein will Kulturzentrum für Landkreis

Abgeordneter schaltet sich in Suche für das Maskenmuseum ein

Diedorf Der schwäbische Landtagsabgeordnete Herbert Woerlein (SPD) will Michael Stöhr darin unterstützen, für seine umfangreiche Sammlung von Masken verschiedenster Herkunft eine neue Heimat zu finden. Wie berichtet, hatte Museumsgründer Michael Stöhr dem Landkreis und dem Bezirk seine Sammlung als Schenkung angeboten, diese hatten jedoch abgelehnt. Hintergrund sind unter anderem die Kosten für einen Unterhalt solch eines Museums.

Der Abgeordnete bietet deshalb an, vermittelnd einzugreifen, und bittet den Landkreis Augsburg, in der nächsten Kreissitzung zu diskutieren, welche Gebäude sich zur Unterbringung eignen. Zudem appelliert er an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, zu prüfen, ob nicht ein Gebäude vorhanden ist, welches der Sammlung eine neue Heimat unter fachkundiger Betreuung bieten könne und das auch als Raum für Kulturschaffende geeignet wäre.

Woerlein setzt auf Synergien: „Ein Kulturzentrum wäre doch eine großartige Sache für unseren Landkreis. Es wäre Heimat für Musiker, Künstler, Theatergruppen, auch soziale Projekte könnten dort realisiert werden.“ Dabei denkt er auch an das Bildarium von Maria-Theresia Kugelmann-Schmid, Leiterin der Diedorfer Kunstschule, für die Woerlein seit zwei Jahren nach einer neuen Bleibe sucht. Auch diese Einrichtung wäre, so Woerlein, dort hervorragend aufgehoben. (AL/jah)

Themen Folgen