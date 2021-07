Wörleschwang

Aufstieg des SV Wörleschwang: Ein Dorfverein hat wieder Grund zum Feiern

Plus Vor sechs Jahren war der SV Wörleschwang am Ende. Nun feiert man den zweiten Aufstieg in Folge. Vor 50 Jahren konnte die erste Meisterschaft bejubelt werden

Von Oliver Reiser

"Serienmeister" steht auf den T-Shirts, mit denen sich die Spieler des SV Wörleschwang schmücken. Innerhalb von zwei Saisons sind die Kicker aus dem Zusmarshauser Ortsteil von der B-Klasse bis in die Kreisklasse durchmarschiert. Dem Aufstieg in die A-Klasse unter Trainer Özcan Karaman folgte unter der Regie des Spielertrainers Florian Späth direkt der nächste Sprung. Dabei sah es am Ende der Saison 2014/15 gar nicht so rosig aus um die Fußballer aus dem 700-Einwohner-Ort. Man hatte zwar unter Trainer Jaroslav Kyselica und unter Mithilfe einiger Slowaken, die beim örtlichen Betonwerk beschäftigt waren, die Meisterschaft in der B-Klasse geholt, musste jedoch schweren Herzens auf den Aufstieg verzichten.

