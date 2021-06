Diebe stehlen Pflanzen in Wörleschwang

Sechs Steppenkerzen werden an einem Grundstück in Wörleschwang abgeschnitten und mitgenommen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Auf Zierpflanzen hatte es ein Dieb in Wörleschwang abgesehen gehabt. Der Unbekannte schnitt sich an einem Grundstück einfach sechs Steppenkerzen ab.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei irgendwann in den beiden ersten Juniwochen. Die Täter schnitten sechs Steppenkerzen an der Unteren Hauptstraße in Wörleschwang ab und nahmen sie einfach mit. Der Wert der Pflanzen beläuft sich auf rund 130 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)