Kopfüber stürzt in Wörleschwang ein Radler über den Lenker

Durch einen Bremsfehler blockiert plötzlich das Vorderrad. Durch den Sturz verletzt sich der 58-Jährige und wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Kopfüber ist ein Fahrradfahrer am Sonntag in Wörleschwang über den Lenker gestürzt. Der 58-Jährige war um 15.50 Uhr im Kapellenweg in nördlicher Richtung unterwegs.

Als er abbremste, um abzubiegen, blockierte das Vorderrad. Der Mann stürzte laut Polizei wegen des Bremsfehlers über den Lenker nach vorne auf den Boden. Hierbei zog er sich Schürfwunden zu und war kurze Zeit bewusstlos. Er wurde vorsorglich in das Wertinger Krankenhaus eingeliefert. Am Rad der Marke Cube entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. (thia)