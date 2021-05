Reh springt Audifahrer bei Wörleschwang vors Auto

Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und landet im Acker. Damit ist seine Pechsträhne aber noch nicht beendet.

Gleich doppeltes Pech hat ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in Wörleschwang gehabt. Erst sprang ihm ein Reh vors Auto, dann führte die Polizei auch noch einen Alkoholtest bei ihm durch.

Der junge Mann war gegen 22 Uhr in seinem Audi auf der Staatsstraße 2027 von Zusmarshausen in Richtung Wörleschwang unterwegs. Hinter der Einmündung Wollbach sprang laut Polizei ein Reh auf die Straße. Der Audifahrer versuchte noch, dem Tier auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto und schleuderte nach links von der Fahrbahn in den angrenzenden Acker.

Wörleschwang: Reh verursacht Autounfall

Er wurde nicht verletzt, aber sein Audi rundum in einer Höhe von 15.000 Euro beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp 0,6 Promille durch. Eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz folgt. (thia)

