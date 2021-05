18-jähriger Corsa-Fahrer landet bei Reutern im Acker

Zwischen Reutern und Wörleschwang verliert ein Fahranfänger plötzlich die Kontrolle über sein Auto und driftet von der Straße ab.

Im Acker ist ein Autofahrer am Sonntag zwischen Reutern und Wörleschwang gelandet. Der 18-Jährige hatte plötzlich die Kontrolle über seinen Corsa verloren.

Nach Auskunft der Polizei war der junge Mann um 9.17 Uhr auf der Kreisstraße A 20 von Reutern in Richtung Wörleschwang unterwegs. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Unterschöneberg verlor er aus ungeklärte Ursache die Kontrolle über sein Auto. Er driftete nach links von der Fahrbahn ab und landete im Acker. Der Corsa-Fahrer zog sich leichte Handverletzungen zu. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (thia)