vor 3 Min.

Wofür Meitingen seine Rücklagen braucht

Bürgermeister Higl spricht bei der Etat-Verabschiedung von Investitionen für die Zukunft. Ohne Rücklagen wäre 2020 ein Jahr „mit Heulen und Zähneknirschen“.

Von Sonja Diller

Die Finanzen standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Meitingen. Die vorläufige Jahresrechnung 2019 und den Haushalt 2020 samt Finanzplanung bis 2023 stellten Bürgermeister Michael Higl und Kämmerer Karl-Heinz Mayer den Räten vor. Der Haupt- und Finanzausschuss wie auch der Planungs- und Werkausschuss hatten das Zahlenwerk vorberaten und das Resultat dem Marktgemeinderat zur Annahme empfohlen.

Ein gutes Steuerjahr war 2019, allerdings beruhen hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch auf Steuernachzahlungen, also einmaligen Geldflüssen, relativierte Mayer. Dadurch ist das Soll im Haushalt nicht ganz so hoch ausgefallen wie befürchtet: immerhin 1,77 Millionen Euro weniger als geplant. Anfang 2019 rechnete man noch damit, über fünf Millionen Euro aus den Rücklagen in den Haushalt einfüttern zu müssen. Am Ende werden es wohl 3,27 Millionen Euro sein.

Die Lust an Investitionen ist ungebrochen

2020 würde ein Jahr „mit Heulen und Zähneknirschen“ werden, hätte Meitingen keine Rücklagen, stellte der Bürgermeister die Planzahlen für das kommende Jahr vor. 2019 hatte Meitingen noch knapp 20 Millionen Euro im Sparschwein, 2020 werden es noch 15,6 Millionen Euro sein. 2021 nähern sich Schulden und Rücklagen stark an, 2022 wird erstmals der Schuldenstand höher sein als die bis dahin mit rund zehn Millionen Euro kalkulierten Rücklagen. Lust an Investitionen habe man ungebrochen, doch müssten sich die Pläne an der Leistungsfähigkeit orientieren, so die realistische Sicht der Verwaltung.

In 2020 werden sich die Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen mit 7,5 und 7,6 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt voraussichtlich fast die Waage halten. Insgesamt ist der Verwaltungshaushalt im nächsten Jahr 28,75 Millionen Euro schwer. Die größten Ausgabenbrocken sind die Kreisumlage mit 8,8 Millionen Euro und die Personalkosten mit 8,78 Millionen Euro. Dort gehe Sparen gar nicht, denn mit einem Einwohnerzuwachs von 1000 Personen über die vergangenen fünf Jahre steige der Verwaltungsaufwand immens, so Higl.

„Wir mussten noch nie ein Kind abweisen“

Fast die Hälfte der Personalkosten läuft zudem in die Kinderbetreuung, eine Pflichtaufgabe, deren Finanzierung aber auf Dauer von den Gemeinden in diesem Maße nicht gestemmt werden könne, monierte Claudia Riemensperger, Fraktionssprecherin der CSU/JBU. Hier seien Staat und Bund gefordert, die politisch gewollte Betreuungsversorgung weit mehr zu unterstützen. Über 100 Mitarbeiter sind in Meitingen im Bereich der Kindertagesstätten beschäftigt, über die Hälfte der Kosten von vier Millionen Euro muss die Marktgemeinde aufbringen. Stolz ist man auf die Leistung, denn „wir mussten noch nie ein Kind abweisen“, so Higl. In den 10,27 Millionen Euro schweren Vermögenshaushalt fließen jeweils 3,85 Millionen Euro aus Rücklagen und Fremdgeld aus Kreditaufnahme; 1,2 Millionen Euro soll der Verkauf von Baugrundstücken bringen.

Meitingen hat einiges vor. Eine neue Grundschule steht ebenso auf der Agenda wie ein neuer Kindergarten und im kulturellen Bereich das Haus der Musik. Der Hochwasserschutz, der Wohnungsbau und das Wasserwerk sind weitere Projekte, die noch viel mehr Geld kosten.

Man wolle weder an der Steuerschraube drehen, noch wichtige Investitionen vernachlässigen. Doch die Ausgaben müssten sich „am Notwendigen und Machbaren orientieren“, gab der Bürgermeister den Kurs für die nächsten Jahre vor. Einstimmig votierte der Marktgemeinderat für den vorgelegten Haushalt 2020.

