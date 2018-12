21.12.2018

Wofür Welden 2019 Geld ausgeben will

Damit beschäftigt sich der Marktrat in der letzten Sitzung dieses Jahres. Außerdem werden verschiedene Persönlichkeiten der Gemeinde mit den Ehrenring ausgezeichnet

Von Michaela Krämer

In der jüngsten Sitzung ging es in Welden ums Geld. Der Markt hat beschlossen, welche Einrichtungen und Vereine welches bekommen sollen. Insgesamt wurden 9870 Euro für das laufende Jahr an Vereine und Institutionen der Gemeinde ausgeschüttet. Für 2019 liegen bereits Zuschussanträge in Höhe von 19300 Euro vor, sie werden erst nach Vorlage der Rechnungen gewährt.

Der TSV Welden darf sich 2018 über eine Zuwendung von 799 Euro freuen. Für 2019 sind 9000 Euro an Zuschüssen geplant. Die größten Anschaffungen sind die neue Gasheizung, eine neue Küche im Tennisheim sowie ein Beregnungssystem für Rasenspielfelder. Der FC Reutern erhält 2018 für Erneuerung der Fenster (Teil 2) 288 Euro. Für die Beschaffung eines Vibrafons bewilligt der Marktgemeinderat 2018 für die Harmoniemusik Welden 633 Euro. Für die katholische Kirchenverwaltung Welden sind 4690 Euro für 2018 vorgesehen: unter anderem für einen elektrischen Plattformtreppenlift und Restaurierungsarbeiten an der Fassade der Friedhofskapelle und des Hohenrainer Epitaphs. Zuschüsse gibt es auch für das Franziskushaus, das eine neue Generalhauptschlüsselanlage bekommt.

Der Marktgemeinderat hat außerdem beschlossen, dem Waldkindergarten einen Zuschuss von je 10000 Euro zum laufenden Defizit 2018 und 2019 zu bewilligen. Bei einem Defizit aus dem Jahre 2016 in Höhe von 33000 Euro wurde ein Zuschuss in Höhe von maximal 20000 Euro in Aussicht gestellt. Einen Euro pro Einwohner führt die Gemeinde auch im nächsten Jahr wieder an die Sozialstation Augsburger Land West ab.

Seit 1972 vergibt die Gemeinde den sogenannten Ehrenring in Gold. Damit sollen Persönlichkeiten, die sich um den Markt „hervorragend verdient gemacht haben, geehrt werden“, erklärte Bürgermeister Peter Bergmeir.

Martin Dumberger, seit über 20 Jahren Schulleiter in Welden, erhielt den goldenen Ehrenring des Marktes Welden und eine Ehrenurkunde. In seiner Laudatio erklärte Bürgermeister Bergmeir die Gründe für die Auszeichnung. „So wäre ohne seine tatkräftige Unterstützung eine Erweiterung des Schulverbands Welden um die Gemeinde Altenmünster nicht möglich gewesen.“ Außerdem ist Dumberger Koordinator des Schulverbunds Dinkelscherben, Zusmarshausen und Welden. „Da sitzt man öfters zwischen drei Stühlen“, sagte Bergmeir. „Entscheidungen zu treffen ist nicht immer einfach“, bestätigte Martin Dumberger.

Georg Manfred Liepert erhielt auch einen goldenen Ehrenring und eine Ehrenurkunde. Bergmeir sprach von einem „Urgestein der Wasserwacht Welden“. Zudem ist Liepert Vorsitzender der Wasserwacht, die 1964 gegründet wurde. „Rund 3000 Kindern hat er das Schwimmen beigebracht. Zudem erfüllt er noch weitere ehrenamtliche Dienste, sei es bei den Senioren oder in der katholischen Kirche.“ Und auch Hedwig Straub, stellvertretende Vorsitzende der Wasserwacht Welden, ist stolz darauf, dass Georg Liepert den goldenen Ehrenring bekommt. In ihrer Rede hob sie ganz besonders seine Hilfsbereitschaft hervor.

