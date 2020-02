Woher kommt die Asche für den Aschermittwoch?

Plus Für Geistliche ist es ein besonderer Augenblick, wenn sie das Kreuz zeichnen. Wofür die Asche steht und wie sie gewonnen wird.

„Ich nehme etwas Asche zwischen zwei Finger und zerreibe sie, so dass ein paar Gramm auf den Menschen kommen“, beschreibt Pfarrer Karl Freihalter den ganz besonderen Augenblick am heutigen Aschermittwoch: Asche wird auf Gläubige verteilt und so die Fastenzeit bis Ostern eingeläutet. Doch wo kommt die Asche her, die heute auf Köpfe gestreut oder als Kreuz auf die Stirn gezeichnet wird?

Freihalter ist Pfarrer in der Pfarrei St. Stephanus in Hainhofen bei Neusäß. Am Aschermittwoch wird er 350 Gramm feine Asche auf einem großen Teller vor sich haben und Teile davon auf die Köpfe der ungefähr 50 Gläubigen in der St.- Stephanus-Kirche streuen. Für Freihalter ist dieses Eröffnen der Fastenzeit ein „Zeichen der Umkehr und der Sündenvergebung“.Die Asche wird in Hainhofen aus dem Osterfeuer des vergangenen Jahres gewonnen, jedoch besteht sie nicht nur aus verbranntem Holz: „Es ist eine Tradition, dass die Palmkätzchen vom Palmsonntag des Vorjahres dafür verbrannt werden“, erklärt der Pfarrer. Diese Palmkätzchen werden im Osterfeuer mitverbrannt und haben eine besondere Bedeutung. „Durch sie wird der Jubel bei Ankunft Jesu an Palmsonntag und der Weg zum Tod verdeutlicht.“

Augsburger Land: Es herrscht Aufbruchstimmung an Aschermittwoch

Auch in der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn kommt die Asche aus dem Osterfeuer. Auch hier haben die Palmzweige eine symbolische Bedeutung: „Wir packen ein paar Palmzweige ins Osterfeuer, damit nicht nur Holz verbrannt und diese Tradition nicht aufgegeben wird“, erklärt Pfarrer Bernd Leumann. Anschließend wird die Asche gesiebt. „Sie ist dann geruchsneutral, nicht wie im Aschenbecher“, sagt Leumann und lacht. In Königsbrunn werden meistens zwei bis drei Einweggläser mit jeweils ungefähr 200 Gramm feiner Asche gewonnen. Zu viel, wie Leumann findet: „Wirklich brauchen wird man nur ein Einwegglas.“ Nach Königsbrunn kommen am Aschermittwoch ungefähr 500 Menschen zu den Messen.

Auch in der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn kommt die Asche aus dem Osterfeuer. Auch hier haben die Palmzweige eine symbolische Bedeutung Bild: Bernhard Weizenegger (Symbol)

Leumann genießt die Messen an Aschermittwoch: „Für mich persönlich ist das etwas Besonderes, weil man immer gute Vorsätze für die Fastenzeit hat. Der Aschermittwoch ist der Auftakt, bei dem die Vorsätze noch ganz frisch sind.“ Der Pfarrer sagt, er spüre an Aschermittwoch stets eine Aufbruchstimmung.

Wenige Kilometer entfernt blickt auch der Bobinger Pfarrer und Dekan Thomas Rauch mit Vorfreude auf Aschermittwoch und die Fastenzeit: „Für mich ist der Aschermittwoch jedes Jahr aufs Neue ein spezieller Tag und die Fastenzeit eine ganz besondere Zeit, in der man Vorsätze hat. Da ist der Startschuss ganz wichtig.“ Rauch wird am Mittwochmorgen in vier verschiedenen Kindergärten auf die Faschingszeit zurückblicken und später die Abendmesse leiten. In der St.-Felicitas-Kirche wird er den Gläubigen ein Aschekreuz auf die Stirn zeichnen. Die Asche in Bobingen unterscheidet sich übrigens von der in Hainhofen und Königsbrunn, denn sie wird nicht aus dem Osterfeuer gewonnen.

Die Asche hat eine hohe Bedeutung

Der Bobinger Mesner Patrick Schindler bewahrt ausschließlich die gesegneten Palmzweige vom Palmsonntag auf, um sie einige Wochen trocknen zu lassen und nach Ostern zu verbrennen. „Ich siebe alles durch, und dann entsteht dabei eine hellgraue Asche“, sagt Schindler. Der Mesner hat dann eine große Keksdose voller Asche. Das reicht aus. „Es ist auch ein bisschen abhängig vom Pfarrer, einige verwenden ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger“, sagt Schindler.

Die Asche hat eine besondere Bedeutung. „Sie wird den Gläubigen aufgelegt, damit schwingt der Zielpunkt mit. Das ist die Heilige Woche, auf die wir zugehen“, sagt Rauch im Hinblick auf Ostern und sieht in der Asche ein Zeichen für menschliche Vergänglichkeit. Sie stehe für bewusste Vorsätze und dafür, dass man sich auf das Wesentliche beschränkt.

Pfarrer Karl Freihalter aus Hainhofen sieht in der Asche die Kraft der Reinigung und des Düngens. Er sagt, sie habe dadurch eine doppelte Bedeutung. „Die Asche steht für Vergänglichkeit und für das neue Leben.“ Diese Bedeutung wird er seinen Zuhörern heute Abend in der Messe vermitteln, wenn er die Asche über den Köpfen der Menschen zerreibt.

Lesen Sie auch den Kommentar von Redakteur Maximilian Czysz: Komischer Fasching