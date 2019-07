00:34 Uhr

Wohin mit Spenden für Flüchtlinge?

Zusmarshauser Pfarrei unterstützt nun auch Projekte im Ausland

Die evangelische Kirchengemeinde in Zusmarshausen ändert den Bestimmungszweck ihrer Spenden. Nach der Flüchtlingskrise hatte die Gemeinde einen Fonds für Flüchtlingsarbeit eingerichtet.

Nun soll das Geld nicht mehr nur in die Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde, sondern auch in Projekte im Ausland fließen.

„Die Thematiken haben sich verändert, die Schwerpunkte verschoben“, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. So finde Flüchtlingsarbeit zur Zeit vermehrt auch als Fluchtprävention in den Ländern, aus denen die flüchtenden Menschen kamen, statt. Ein Beispiel dafür sei das Waisenhaus, das Inge Herz aus Zusmarshausen in Afrika unterstütze.

Auch der Bau von Schulen in den Ursprungsländern der Flüchtlinge solle unterstützt werden. „Es wäre natürlich schön, wenn wir Geld aus dem Flüchtlingsfonds auch benutzen könnten, um solche und ähnliche Projekte fördern zu können“, erklärt dazu die Kirchengemeinde. Wer für den „Flüchtlingsfonds“ gespendet hat und nicht mit dieser alternativen Maßnahme einverstanden ist, solle sich im Pfarramt unter der Telefonnummer 08291/315 melden.

Bis Ende Juli sollen diese Menschen ihre Spenden zurückerstattet bekommen. Andernfalls gehe man vom Einverständnis der Spender aus und erweitere den Zweck der Rücklage entsprechend. (AL)

