vor 8 Min.

Wohin mit dem Mobilfunkmast?

Telekom sucht neuen Standort in der Ortsmitte von Meitingen, weil der Schlossmarkt in absehbarer Zeit abgerissen wird

Die Telekom ist derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Standort für einen Sendemast in der Ortsmitte von Meitingen. Der Grund: In absehbarer Zeit wird der Schlossmarkt, sprich das ehemalige Divi-Gebäude, abgerissen. Auf dessen Dach befindet sich derzeit der Telekom-Sendemast. Mit der Anfrage der Telekom beschäftigte sich der Marktgemeinderat Meitingen in seiner jüngsten Sitzung. Das Ergebnis: Die Kommune hat keine Fläche im Suchraum, die sie dem Unternehmen anbieten könnte.

Es gibt Neuigkeiten rund um die Straßenausbaubeiträge. Lange war strittig, wie mit Härtefällen umgegangen wird. Nun hat der Freistaat einen mit 50 Millionen Euro ausgestatteten Härtefallfonds aufgelegt. Das erläuterte Bürgermeister Michael Higl. Ab sofort bis einschließlich 31. Dezember können Betroffene Anträge einreichen. Antragsberechtigt sind Grundeigentümer und private Unternehmen, die zwischen 1. Januar 2014 und 31. Dezember 2017 zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen wurden. Laut Higl betrifft das die Hausbesitzer im nördlichen Teil der Ludwig-Thoma-Straße und in der Langenreichener Straße. Einen entsprechenden Antrag kann derjenige stellen, dessen Belastung durch den Bescheid bei mindestens 2000 Euro lag und der ein zu versteuerndes Einkommen von maximal 100000 Euro pro Jahr hat. Antragstellern steht unter www.strabs-haertefall.bayern.de ein Online-Verfahren zur Verfügung.

Die Unterführung am Meitinger Bahnhof ist eingebaut. Wie gut am Ende der Einbau unter massivem Zeitdruck funktionierte, erläuterte Higl, der seiner Verwaltung für die gute Arbeit dankte. Er erklärte dabei auch, dass der Regenguss glücklicherweise erst dann kam, als das Bauwerk schon eingeschoben war.

Higl gab auch einen Ausblick, wie es nun mit der Unterführung weitergehen soll. Als Nächstes stehe die Planerauswahl für den Bau der Ausgänge und Rampen an. Die Fertigstellung sieht Higl im Jahr 2021. (elhö)

