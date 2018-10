vor 54 Min.

Wohin soll der Westheimer Wendehammer in der Waldstraße?

Ein neues Kapitel im Westheimer Ausbaustreit: Ein Anwalt hat mehrere vergleichbare Fälle verglichen.

Von Jana Tallevi

Macht sich die Stadt rechtlich angreifbar, wenn sie den geplanten Wendehammer an der Waldstraße in Westheim nicht am Ende der 230 Meter langen Straße, sondern bereits nach 90 Metern platziert? Das ist die Frage, die den Neusässer Planungs- und Umweltausschuss aktuell in der bereits seit Jahren dauernden Debatte um den Ausbau der Waldstraße beschäftigt hat. Die CSU-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag mit dem Wunsch um Klärung gestellt. Nun war Kommunalrechts-Fachmann Dr. Simon Bulla in die Sitzung gekommen mit einer eindeutigen Antwort: Die schlechteste Variante aus rechtlicher Sicht sei, die Waldstraße so zu lassen, wie sie seit Jahren ist. Denn die Stadt ist für die Verkehrssicherheit verantwortlich, Einsatzfahrzeuge hätten auf die unzureichende Situation hingewiesen.

Den Wendehammer in der Mitte der Straße zu platzieren, das sei laut Bulla eine Möglichkeit, die vor Gericht Bestand haben könne – doch sei nicht wirklich sicher und als Lösung „nicht optimal“. Für seine Beurteilung hatte der Anwalt intensiv einschlägige Urteile in vergleichbaren Fällen studiert.

17 mittelalte Bäume müssen gefällt werden

Juristisch sei der „sicherste Weg“, den Wendehammer am Ende der Waldstraße zu bauen. Dafür müssten voraussichtlich 17 mittelalte Bäume gefällt werden, elf weitere seien durch den Eingriff gefährdet. Das ist etwas mehr als bei einem möglichen Bau in der Mitte.

Was den Stadträten seit Jahren die Umsetzung ihres zehn Jahre alten Grundsatzbeschlusses zum Ausbau der Waldstraße so schwierig macht, ist einerseits der Zwist zwischen den Anwohnern. Sie teilen sich in Befürworter und – mehrheitlich – Gegner des Ausbaus. Zudem kommen auf die Anwohner für den Ausbau voraussichtlich Kosten in Höhe zwischen 15000 und 30000 Euro zu.

Auch die rechtliche Expertise war nun für einige Fraktionen nicht eindeutig: Freie Wähler, Grüne und SPD sprachen sich dafür aus, beide Ausbaumöglichkeiten von den Naturschutz-Fachbehörden bewerten zu lassen und erst dann zu entscheiden. Ein Weg, der laut Simon Bulla in diesem Verfahren möglich, aber doch ungewöhnlich sei. „Die Abwägung, für welchen Ausbau sie sich entscheiden, wird ihnen eine Naturschutzbehörde nicht abnehmen“, gab er zu bedenken.

„Wir halten am Ausbau mit dem hinteren Wendehammer fest“

Für Bürgermeister Richard Greiner ist das ohnehin ein Unding im Vorgehen: „Wir müssen das andersrum machen. Wir halten am Ausbau mit dem hinteren Wendehammer fest und lassen das naturschutzrechtlich prüfen. Wenn das nicht geht, suchen wir nach Alternativen“, so sein Vorschlag. Zum Ausbau gehöre in jedem Fall auch eine hochwertige Ausgleichsfläche, sagte er.

Am Ende stimmten jedoch allein die CSU-Stadträte und der Bürgermeister der Vorgehensweise mit 6:5 Stimmen zu. Ein Grund für Greiner zum Nachtarocken: „Das ist schon bedauerlich, dass man die Aussage eines ausgewiesenen Experten ignoriert“, sagte er. Ähnliche Worte gab es von CSU-Fraktionschefin Karin Zimmermann, die das Taktieren ihrer Stadtratskollegen nicht nachvollziehen konnte. „Wenn die Straße in Hainhofen oder Steppach wäre, wäre sie schon längst gebaut“, sagte sie.

Inzwischen drängt auch die Zeit: Aufgrund einer Änderung im Kommunalrecht muss die Waldstraße bis April 2021 ausgebaut und abgerechnet werden – ansonsten ist eine Umlegung der Kosten nicht mehr möglich und die Stadt bleibt auf den Rechnungen sitzen.

