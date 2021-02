Wohin sollen Städte und Dörfer im Kreis Augsburg noch wachsen?

Plus Aufruhr im Land der Häuslebauer: Ist das Einfamilienhaus in Gefahr? Die Debatte um den Flächenverbrauch trifft einen wunden Punkt im Landkreis Augsburg.

Die Aufregung darüber, ob die Grünen dem braven Häuslebauer sein Einfamilienhaus nun verleiden wollen oder auch nicht, ist deshalb so groß, weil das Thema einen Nerv trifft - nicht zuletzt in Wachstumsregionen wie dem Augsburger Land. Hier haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Gewerbegebiete in die Landschaft gefressen (und viele Arbeitsplätze geschaffen), hier ist Wohnraum zum Teil knapp und vor allem teuer, seit die Region (wieder) Zuzugsgebiet ist und in den kommenden Jahren auch bleiben soll.

Es braucht Vorgaben zum Flächenverbrauch, aber den Orten im Landkreis Augsburg müssen auch Gestaltungsmöglichkeiten bleiben

Doch wohin und in welchem Ausmaß sollen die Städte und Dörfer noch wachsen dürfen? Das ist die zentrale Frage und die wird in Stadtbergen vermutlich aus einem anderen Blickwinkel betrachtet als in Altenmünster. Dort zum Beispiel fürchtet man zu starre Vorgaben des Freistaats zum Flächenverbrauch, weil man sich so um Entwicklungschancen gebracht sieht.

Wie so oft, wird die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegen. Es braucht Vorgaben zum Flächenverbrauch, doch gleichzeitig müssen den einzelnen Orten genug Gestaltungsmöglichkeiten bleiben, damit sich die Menschen in ihrer Heimat den Traum vom eigenen Heim erfüllen können. Das muss dann auch im Land der Häuslebauer nicht unbedingt ein Einfamilienhaus sein. Darf aber gerne.

