Wohnbau in der Warteschleife

Eins ist sicher: Wenn nächstes Jahr 150 neue Wohnungen in der Mitte von Neusäß angeboten werden könnten, sie wären wohl nächsten Monat schon verkauft.

Ein Branchenriese wie bpd weiß das. Mit der Uniklinik in der Nähe ist auch eine Kleinstadt für ein Unternehmen interessant, das sonst vor allem in Metropolen plant.

Und doch ist das Projekt noch nicht einmal im Ansatz verwirklicht. Denn für die Stadt Neusäß gilt bislang: Diese Flächen sollen dem Gewerbe vorbehalten bleiben, zumal Unternehmen, die seit Jahrzehnten in Neusäß ansässig und im Laufe dieser Zeit gewachsen sind. Von denen gibt es ohnehin nicht so viele, sie sichern Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich. Auch der ist in der Stadt nicht besonders stark vertreten.

Langfristig könnten Kompromisse gefunden werden

Und die Kommunalpolitiker wissen: So einer Firma kann man zwar eine Ausweichfläche im neuen Gewerbegebiet anbieten. Genausogut kann es aber sein, dass die dann gleich ganz woanders hinzieht – und Gewerbesteuer und Arbeitsplätze mitnimmt.

Voraussichtlich lässt sich das Projekt Wohnbau im Neusässer Zentrum deshalb nicht so schnell umsetzen, wie bpd das gerne hätte. Langfristig könnten jedoch Kompromisse für ein Nebeneinander gefunden werden. Das dauert halt.

