Wohnen, Verkehr, Klima: Was wollen die Landratskandidaten?

Mehr Menschen sollen im Landkreis Augsburg in Busse und Bahnen einsteigen. Dieses Ziel verfolgen alle Parteien, die sich um den Einzug in den Kreistag bewerben. Der Nahverkehr solle zudem günstiger werden, heißt es.

Plus Was wollen die Landratskandidaten und Parteien in den kommenden sechs Jahren erreichen? Wir machen den Test bei den Themen Wohnen, Verkehr, Klima und Geld.

Von Christoph Frey

Rund 200.000 Bürger haben spätestens am 15. März die Wahl: Wer soll Landrätin oder Landrat in Bayerns drittgrößtem Landkreis werden? Insgesamt sechs Kandidaten gibt es. Um den Einzug in den Kreistag bewerben sich sogar acht Parteien. Doch was sind ihre inhaltlichen Ziele? Wir haben die sechs Landratskandidaten sowie Vertreter von ÖDP und FDP befragt. Das waren die Fragen:

1. Was ist Ihr wichtigstes politisches Ziel für die kommenden sechs Jahre? 2. Muss der Landkreis mehr für den Klimaschutz tun? 3. In welchen Bereichen gibt der Landkreis zu viel Geld aus und könnte sparen? 4. Wie wollen Sie für ein größeres Angebot auf dem Wohnungsmarkt sorgen? 5. Der Nahverkehr ist teuer, die großen Straßen überlastet. Was wollen Sie in Sachen Verkehrspolitik anders machen als bisher?

