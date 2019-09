00:32 Uhr

Wohnen im Alter

Experten geben Tipps für Umbauten

Die meisten Senioren wollen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben. Der Seniorenbeirat der Stadt Neusäß bietet in Kooperation mit dem VdK-Ortsverband Neusäß/Aystetten einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“ an.

Mit zunehmendem Alter verändern sich die körperlichen Fähigkeiten eines jeden Menschen. Trotzdem wollen ältere, kranke und behinderte Menschen möglichst lange selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung leben. Deshalb ist es wichtig, das Umfeld und die Wohnung an die veränderten Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen.

Die Wohnberater des Landkreises wissen, worauf es ankommt, und helfen mit Tipps und Ideen, die Wohnung sicherer und den Alltag leichter zu machen. Sie helfen, Gefahrenquellen zu beseitigen, und unterstützen bei der Planung und Durchführung von notwendigen Umbaumaßnahmen und beraten auch über Zuschussmöglichkeiten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Vortrag findet am Montag, 9. September, um 14.30 Uhr im Pfarrsaal St. Raphael, Kolpingstraße 8a, in Steppach statt. Die Referentin ist Sabine Schmeikal von der Seniorenberatung des Landratsamtes Augsburg. (AL)

