vor 27 Min.

Wohnmobil fängt nach Fehlstart an zu brennen

Eine 69-Jährige will in Lützelburg ihr Fahrzeug anlassen. Erst passiert nichts, dann fängt der Motor an zu qualmen.

Missglückt ist das Startmanöver einer 69-jährigen Wohnmobilfahrerin am Dienstag in Lützelburg. Die Frau versuchte morgens ihr Fahrzeug anzulassen. Dieses sprang aber nicht an. Kurze Zeit später, gegen 10.45 Uhr, bemerkte sie Rauch aus dem Motorraum. Als der Ehemann die Haube öffnete, sah er einen Brand im unteren Bereich des Motorraumes.

Die Feuerwehr Lützelburg rückte aus und löschte den Brand. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Das Fahrzeug stand in der Straße Köhlerberg. (thia)